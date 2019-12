SVA muss wieder in den Ligaalltag finden

SV Burgaltendorf - ESC Rellinghausen (So, 15 Uhr, An der Windmühle).

„Wir fahren nach Berlin“, hatten die 800 Burgaltendorfer Zuschauer im Pokalspiel gegen RWE nach dem Führungstreffer von Kreshnik Vladi skandiert. Am Ende verlor das Team mit 1:9 und der sportliche Leiter Jörg Oswald ist weiterhin unzufrieden. „Es war schön, die Gesänge zu hören und für die Jungs war der Abend ein Erlebnis, aber dennoch darf man gerade in der ersten Halbzeit nicht solche Gegentore kassieren“, meint er. „Trotz des Klassenunterschiedes sind wir alle Sportler, und da tut eine solch hohe Niederlage einfach weh.“ Nun steht wieder der Ligaalltag an, und gegen den ESC haben die Burgaltendorfer etwas gutzumachen. Das 1:6 im Hinspiel hatten alle noch als Ausrutscher angesehen, doch der Fall des SVA setzte sich fort. „Die Jungs haben natürlich Körner gelassen, aber wir sind gefordert und brauchen einen Sieg“, fordert Oswald. Sein Gegenüber Sascha Behnke hat dagegen kaum noch genügend gesunde Spieler. „Ich habe noch 13 Mann, aber Bangemachen gilt nicht. Es wird ein schweres Spiel, aber wir sind hoch motiviert und wollen den Sieg aus dem Hinspiel bestätigen“, hofft er.

VfB Frohnhausen - SF Hamborn 07 (15 Uhr, Raumerstraße). „Ich bin froh, wenn endlich die Winterpause kommt“, meint Frohnhausens Trainer Issam Said. Seine Jungs sind nach den verlorenen Spitzenspielen und dem Abrutschen auf den fünften Rang in einem Loch, und momentan ist die Luft raus. Dennoch versucht der Coach, aus seinem Team im Heimspiel noch einmal ein paar Körner herauszuholen. „Ich erwarte eine gute Leistung von meiner Mannschaft. Schließlich können wir mit einem Sieg gegen Hamborn den Essener Teams helfen, außerdem wollen wir dem scheidenden Kevin Zamkiewicz im Heimspiel einen gebührenden Abschied bereiten“, fordert Said Einsatzwillen. Denn Hamborn ist trotz Tabellenplatz 14 alles andere als Fallobst und wird nach drei Siegen in Folge mit breiter Brust in Frohnhausen antreten.

SC Düsseldorf-West - SpVgg. Steele 03/09 (So, 15.30 Uhr, Schorlemerstraße) Wieder plagen Steeles Trainer Dirk Möllensiep Sorgen auf der Torhüter-Position. Isa Koc fehlte krankheitsbedingt die gesamte Woche beim Training, ob er Sonntag auflaufen kann ist fraglich. „Dann muss es unser dritter Mann richten, noch mehr Keeper kann ich nicht aus dem Hut zaubern“, so Möllensiep. Natürlich weiß er, dass die Partie beim SC ein „schweres Unterfangen“ ist, trotzdem erhofft er sich beim Dritten einen Punkt. „Wir wollen uns nicht kampflos ergeben. In der letzten Woche haben wir gezeigt, dass wir mithalten können, und wollen Düsseldorf kitzeln“, so der Coach, der nur Angst hat, dass seine Jungs zu sehr auf dem Zahnfleisch gehen.