Essen. In Burgaltendorf sind alle Köpfe bereits beim Pokalkracher gegen Rot-Weiss Essen, doch am Sonntag heißt es erst einmal Liga-Alltag gegen Hamborn.

SV Burgaltendorf - SF Hamborn 07 (15 Uhr, An der Windmühle)

Zwar haben alle Spieler das anstehende Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen im Kopf, aber der sportliche Leiter Jörg Oswald warnt: „Viel wichtiger ist erst einmal der Sonntag, und wir wollen unbedingt als Sieger vom Platz gehen.“ Allerdings weiß er, dass die Partie gegen den Tabellenfünfzehnten alles andere als ein Spaziergang wird: „Hamborn hat zuletzt mit dem deutlichen Sieg gegen Düsseldorf-West eine Duftmarke gesetzt, wir müssen also aufpassen.“ Gespannt ist er zudem, ob die Pause seiner Mannschaft wirklich gut getan hat oder sie eher aus dem Spiel-Rhythmus gebracht hat. Denn beim Erfolg gegen Wermelskirchen zeigten die Kicker mal wieder eine ansprechende Leistung, an die Oswald gern anknüpfen würde. „Wir haben eigentlich genug PS auf dem Platz stehen, aber die Jungs schaffen es nicht, die Leistung stetig zu bringen“, kritisiert er. Immerhin gibt es keine personellen Probleme. Selbst der lange verletzte Lukas Kuhlmann wäre nach seinem Fußbruch wieder eine Option, doch da wollen die Burgaltendorfer kein Risiko eingehen und schonen den Spieler lieber.

VfB Frohnhausen - SV Wermelskirchen (15 Uhr, Raumerstraße) „Die Pause hat uns wirklich gut getan“, meint Frohnhausens Trainer Issam Said. Auch er selbst hat nach den zuletzt bitteren Wochen wieder ein wenig mehr Spaß an der Saison gefunden und gibt gleich eine neue Marschroute aus: „Wir wollen auf jeden Fall weiter oben mitspielen.“ Und das soll mit einem Dreier gegen den SV gelingen, der auf einem Abstiegsplatz steht. Gegen Mintard gefiel ihm die „Trotzreaktion der Mannschaft“, und er hofft, dass die Truppe jetzt begriffen hat, wie die restlichen Spiele laufen sollen: vor allem zuhause erfolgreich. Personelle Probleme gibt es nicht, die erste Elf ist an Bord.

Rather SV - SpVgg Steele 03/09 (15 Uhr, Wilhelm-Unger-Straße) Mit Schützenhilfe der übrigen Essener Clubs könnte Aufsteiger Steele zumindest ein wenig Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gewinnen - doch dazu müsste die Elf beim Rather SV punkten. Und das wird angesichts des Tabellenplatzes vier der Gastgeber ein schweres Unterfangen. Allerdings hat der ESC Rellinghausen zuletzt gezeigt, dass der Gegner nicht unschlagbar ist. Doch Rath wird sich nicht zweimal in Folge blamieren wollen und daher alles geben, um zuhause die Punkte zu behalten.

SC Düsseldorf-West - ESC Rellinghausen (15 Uhr, Schorlemerstraße) „Andere freuen sich, dass sie die Pause hatten, bei uns wird alles schlimmer“, unkte ESC-Trainer Sascha Behnke. Zu den verletzten Haase und Doll haben sich nun noch Huxholt und Waßmann gesellt, so dass dem Coach nur noch 14 Mann zur Verfügung stehen - davon zwei angeschlagen. „Wir gehen echt auf dem Zahnfleisch“, meint er. Doch Bangemachen gilt nicht, und Behnke hofft dennoch auf ein gutes Ergebnis. „Klar ist es gegen den Oberliga-Absteiger nicht einfach, aber gegen Rath hat auch keiner mit uns gerechnet. Und daher hoffe ich, dass wir einen Punkt holen“, so der Trainer.