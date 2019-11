SpVgg Steele und die unheimliche Verletzungsserie

Auch Patrick Otte (gelb), der eigentlich in der Zweiten eingesetzt ist, musste als Vertreter des Stammkeepers Kai Koppers in der Hinrunde längst passen.

Essen. Beim Landesliga-Aufsteiger sind mittlerweile drei Torhüter außer Gefecht. Am letzten Spieltag erwischte es Patrick Prell mit verdrehtem Knie.

Die Hinserie in der Landesliga ist fast beendet – Zeit für Aufsteiger SpVgg Steele 03/09, eine erste Bilanz zu ziehen. Was Trainer Dirk Möllensiep noch mehr beschäftigt als Rang 17 oder 13 Punkte ist vor allem eines: die fast unheimliche Verletzungsmisere. Natürlich kann sich ein Torhüter beim Warmmachen das Knie verdrehen, so wie Patrick Prell am vergangenen Spieltag. Nur ist Prell inzwischen der vierte Mann im Kasten der Steeler. Stammkeeper Kai Koppers konnte bislang nicht eine Minute spielen, sein Vertreter Isa Koc ist ebenfalls verletzt.