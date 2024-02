Spvg Schonnebeck möchte „wahres Gesicht gegen RWE zeigen“

Essen. In der Niederrheinliga verlieren die A-Junioren am heimischen Schettersbusch mit 1:5 gegen RWO. Derby wirft bereits Schatten voraus.

Es sind schwierige Wochen für die A-Junioren-Fußballer der Spvg Schonnebeck in der Niederrheinliga. Die U19 verlor ihr erstes Heimspiel nach der Winterpause deutlich mit 1:5 (1:2) gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Dabei startete das Team von Trainer Dirk Tönnies gut in Partie und agierte in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Auch vom frühen Rückstand durch Daniel Gorden Raul (6.) ließen sich die Gastgeber zunächst nicht beirren — Lucas Elias Simos glich zehn Minuten später aus (16.). Oberhausen antwortete allerdings postwendend: Der stark aufspielende Gorden Raul stellte wenig später den alten Abstand wieder her (18.). Daran änderte sich bis zur Pause nichts mehr.

Spvg Schonnebeck zeigt eklatante Defensivschwächen

In der zweiten Halbzeit lief für den Gastgeber am Schetters Busch dann nichts mehr zusammen. Zunächst traf Tim Karkau ins eigene Tor (71.), dann entschied Razmik Khurshudyan die Partie für Oberhausen (75.). Kurz vor Schluss durfte dann RWO-Stürmer Raul noch ein drittes Mal jubeln und sich über einen Hattrick freuen (90.+2).

„Das war heute schon sehr enttäuschend, weil wir einfach den Gegner zu Toren eingeladen haben und fast alle fünf Gegentreffer selbst zu verantworten haben. Unser Defensivbereich war heute leider komplett neben der Spur“, haderte Trainer Tönnies.

Trotz eines spielfreien Wochenendes bleibt keine Zeit zum Ausruhen, denn am darauffolgenden Sonntag (18. Februar, 11 Uhr) wartet schon die nächste große Herausforderung auf Schonnebeck. Beim Tabellenführer Rot-Weiss Essen muss die Tönnies-Elf dann einiges besser machen: „Wir müssen diese Fehlerquellen abstellen, geordneter stehen und dürfen nicht so viele einfache Fehler im Spielaufbau machen. Das werden wir in den nächsten 14 Tagen trainieren und dann hoffentlich unser wahres Gesicht gegen RWE zeigen.“

RWE: U19 marschiert seit Oktober ohne Punktverlust

Ganz anders ist die Ausgangslage bei Rot-Weiss Essen: Der Aufstiegskandidat dürfte momentan vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Simon Hohenbergs Schützlinge haben seit Ende Oktober nicht nur kein Spiel mehr verloren, sondern auch jedes Spiel in der Niederrheinliga gewonnen.

Zuletzt feierte die U19 einen ungefährdeten 2:0 (0:0)-Auswärtssieg bei VfB Hilden. Kapitän Mats Brune und Ahmed Etri, der einen Tag zuvor noch in Christoph Dabrowskis Profi-Kader gestanden hatte, trafen für Rot-Weiss.

SG Schönebeck gegen Titelanwärter TSV Meerbusch gefordert

Spannend machte es hingegen die SG Schönebeck. 3:3 (1:1) spielten die Schützlinge von Trainer Fabio Battaglias beim SC Velbert — der erlösende Ausgleichstreffer fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. Die SGS empfängt als Nächstes den Tabellenzweiten TSV Meerbusch und könnte RWE so mit einem überraschenden Erfolg einen Gefallen im Meisterschaftskampf erweisen.

