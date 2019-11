SGS Essen zeigt Freiburg mit einer Gala die Grenzen auf

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte endete für Trainer Daniel Kraus frustrierend: Mit einer 0:5-Pleite im Gepäck ging es für den 35-Jährigen zurück nach Freiburg. Und nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Spielverlauf wird er zu knabbern haben. Was die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen auf den Rasen brachten, war wohl nicht nur die bisher beste Saisonleistung, sondern eine anderthalbstündige Machtdemonstration, an deren Ende Freiburg sogar noch glimpflich davon gekommen war.

„Wir haben von der ersten Minute an Druck gemacht und in jeder Situation gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollen“, meinte Essens Trainer Markus Högner. Und so hätte seine Mannschaft auch schon in Minute eins in Führung gehen können. Lea Schüller scheiterte nach Zuspiel von Lena Ostermeier aber noch an SC-Torfrau Frohms. Eine Zeigerumdrehung später aber war Frohms machtlos: SGS-Kapitänin Manjou Wilde eroberte den Ball, steckte durch und Schüller vollstreckte: 1:0.

Die Gastgeberinnen hätte höher führen müssen

Der einzige Vorwurf, den sich die Essenerinnen gefallen lassen müssen, ist, dass dieser Spielstand viel zu lange Bestand hatte. „Wir waren haushoch überlegen und müssen eigentlich zur Pause 3:0 oder 4:0 führen“, monierte Högner. Schüller beispielsweise hätte nach 23 Minuten erhöhen müssen: Lena Oberdorf hatte ganz stark vorgelegt, und die Nationalspieler lief alleine auf das Tor zu und scheiterte erneut an der Torfrau. Vier Minuten später entschärfte die beste Freiburgerin einen Schuss von Essens Elisa Senß, indem sie den Ball an die Latte lenkte. Auch Ostermeier kam zu zwei gefährlichen Abschlüssen, Turid Knaak und Wilde verpassten jeweils scharfe Hereingaben am zweiten Pfosten.

Vor dem Spiel war die Welt noch in Ordnung für den ehemaligen SGS-Trainer Daniel Kraus (l.), hier mit Nachfolger Markus Högner. Foto: Michael Gohl

Es reihte sich ein Hochkaräter an den anderen. Auf der Gegenseite kam Freiburg zu einer Halbchance: Nach einem Ballverlust von Nina Brüggemann machte sich Starke auf in Richtung SGS-Tor, aber Jena Feldkamp klärte.

SC Freiburg muss in Unterzahl weiterspielen

Fünf Minuten vor der Pause kam es für die Gäste noch dicker: Kirchberger hatte Essens Senß unsanft gestoppt und war kurz zuvor nach einem fast identischen Foul an Nicole Anyomi bereits verwarnt worden: Folgerichtig ging es für den Sport-Club zu zehnt weiter. „Trotz Überzahl hatte ich die Befürchtung, dass Freiburg über einen Standard noch zurückkommen könnte. Es stand ja nur 1:0“, sagte Högner später.

Tatsächlich hatte der SC nach der Halbzeit seine beste Phase. Ein Schuss aus knapp 30 Metern blieb aber die einzige Aktion, bei der Essens Torfrau Josephine Plehn eingreifen musste. Bezeichnend für die schwache Vorstellung der Gäste war dann, dass die SGS trotz Nachteilen in puncto Körpergröße das erlösende 2:0 nach einer Ecke erzielte: Wilde brachte den Ball herein, der aufsetzte und an allen vorbei bis zum zweiten Pfosten flog, wo Brüggemann einnickte. „Gott sei Dank“, sagte Högner nur.

Bärenstarke Ostermeier als perfekte Vorbereiterin

Während bei den Gästen die Erkenntnis durchsickerte, an diesem Tag nichts holen zu können, drehten die Essenerinnen noch einmal auf: Wilde hatte noch Pech, dass ihr Abschluss im letzten Moment abgefälscht wurde, doch direkt nach der folgenden Ecke traf aber Anyomi zum 3:0.

In der Schlussphase legte Schüller noch einmal per Elfmeter nach, den sie gegen Freiburgs Minge selbst herausgeholte hatte. Nachdem Feldkamp den fünften Treffer verpasst hatte, durfte sich dann auch noch Lange über ihr erstes Tor für die SGS jubeln. Die bärenstarke Ostermeier hatte perfekt aufgelegt.

SGS Essen - SC Freiburg 5:0 (1:0).

SGS: Plehn – Ostermeier, Brüggemann, Oberdorf, Klasen – Senß, Feldkamp – Anyomi, Wilde (82. Lange), Knaak (46. Grutkamp) – Schüller (86. Nesse).

Zuschauer: 963. Tore: 1:0 Schüller (2.), 2:0 Brüggemann (66.), 3:0 Anyomi (74.), 4:0 Schüller (75., Foulelfmeter), 5:0 Lange (86.). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot für Kirchberger (39., SCF/ wegen wiederholten Foulspiels).