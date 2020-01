SGS Essen befindet sich bereits in guter Frühform

Die SGS Essen befindet sich knapp drei Wochen vor dem Start in die Restrunde der Frauenfußball-Bundesliga bereits in guter Frühform: Gegen den klassentieferen FSV Gütersloh gewann die Elf von Trainer Markus Högner mit 6:0. Die ersten 45 Minuten endeten torlos, dann aber drehten die Essenerinnen in Person von Lea Schüller mächtig auf: Fünf Treffer markierte die Nationalspielerin, einmal war zudem Lena Oberdorf erfolgreich.

Erster Einsatz von Ioannidou nach Kreuzbandriss

Högner nutzte den Test, um einigen Rekonvaleszenten Spielpraxis zu verschaffen: So spielte Irini Ioannidou nach überstandenem Kreuzbandriss von Beginn an. Genau wie Jule Dallmann, die im bisherigen Saisonverlauf verletzungsbedingt noch ohne Einsatz ist. Der nächste Test dürfte für die SGS dann erstmals ein richtiger Prüfstein sein: Am kommenden Samstag geht es zum Liga-Rivalen Bayer Leverkusen, wo die Essenerinnen zum Rückrundenauftakt bereits eine Niederlage kassierten.