Die Anteilnahme am Tod des verstorbenen Handballers in Essen ist nach wie vor groß. Der Verein hat ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet.

Essen. Die Anteilnahme am Tod des verstorbenen Handballers ist weiter groß. In einer Stellungnahme weist der Verein nochmal aufs Spendenkonto hin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spendenkonto für Familie des toten Handballers eingerichtet

Auch vier Tage nach dem tragischen Tod von Lars Krüger, Spieler des Verbandsligisten SG Überruhr, ist die Betroffenheit und Anteilnahme unter den Handballfreunden groß. Die Spieler und Verantwortlichen der SGÜ wünschen sich in dieser Woche aus Respekt vor der Trauer der Angehörigen, keine Auskünfte über den weiteren Spielbetrieb abgeben zu müssen.

In einem offiziellen Wortlaut heißt es: „Mit großer Dankbarkeit lesen wir die unzähligen Beileidsbekundungen, die uns in den letzten Tagen und Stunden anlässlich des tragischen Todes unseres Mitspielers Lars Krüger auf den verschiedensten Wegen erreicht haben. Die große Anteilnahme zeigt, wie liebenswürdig und toll Lars uns in Erinnerung bleiben wird. Sie gibt uns Kraft, die Trauer zu bewältigen.“

Spendenkonto zugunsten des Fördervereins

Der Verein weist in dieser Stellungnahme noch einmal darauf hin, dass zur finanziellen Unterstützung ein Spendenkonto eingerichtet wurde. Inhaber: Förderverein SG Überruhr, IBAN: DE27 3606 0488 0102 0468 00, Stichwort: LARS.

In dieser Woche konnte der Trainingsbetrieb bislang ruhen, weil die Verbandsliga-Handballer am kommenden Wochenende wegen des Feiertags (Totensonntag) spielfrei sind. Das nächste Meisterschaftsspiel bestreiten die Überruhrer spielplanmäßg erst nächste Woche Samstag (19.30) bei der Cronenberger TG. Dort will sich die Mannschaft etwas Besonderes zu Ehren ihres verstorbenen Teamkameraden überlegt haben.