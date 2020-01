SG Überruhr brennt im Topspiel auf Wiedergutmachung

SG Überruhr - Bergischer HC II (Sa., 19.30, Klapperstraße).

Die SG Überruhr fiebert dem Topspiel entgegen. Nach der 20:35-Hinspielklatsche brennt Trainer Sebastian Vogel auf Wiedergutmachung: „Der Respekt vor der Reserve des Bergischen HC ist groß. Was die Mannschaft von Mirko Bernau gerade im ersten Viertel der Saison gespielt hat, war schon beeindruckend. Nicht zuletzt der Kantersieg über uns zeigt, wie stark diese Mannschaft ist. Der BHC ist völlig zu recht Tabellenführer.“ Mit einem Sieg könnte die SGÜ zu den Gästen aufschließen und die Spannung um die Meisterschaft noch weiter anheizen. Das wird allerdings viel Arbeit werden. Mit 458 geworfenen Toren nach 14 Spielen stellen die Gäste den mit Abstand besten Angriff. 303 Gegentore sorgen auch für die beste Defensivabteilung der Liga. Coach Sebastian Vogel, der im Hinspiel auf Thomas Onnebrink und Philipp Pöter verzichten musste, erwartet durch die personelle Aufwertung einen anderen Spielverlauf als im September. Philipp Pöter, der Kopf des Überruhrer Teams, stellt sich auf einen engen Fight ein: „Der BHC muss unbedingt aufsteigen, um sich als Unterbau der ersten Mannschaft zu etablieren. Die Bergischen werden top vorbereitet in die Partie gehen.“ Das Überruhrer Trainergespann Vogel/Birkenstock muss auf Alexander Everts, Nikolai Gregory und Torwart Jakob Skolik verzichten.

LTV Wuppertal II - Kettwiger SV (So., 15). Um den Abstand zur Spitze nicht zu vergrößern müssen die Kettwiger gegen die Wuppertaler Zweitvertretung gewinnen. Die Gastgeber haben nach 2:12-Punkten aus den letzten sieben Spielen am vergangenen Wochenende gegen den ETB die lange Durststrecke beenden können. KSV-Spieler Christian Röckmann warnt: „Nach dem knappen 28:27-Erfolg im Hinspiel rechne ich wieder mit einem engen Spiel.“

TB Wülfrath - MTG Horst (Sa., 19.30). Die Niederlage gegen Kettwig hat die Horster bei drei Punkten auf den ersten Abstiegsplatz wieder unter Druck gesetzt. MTG-Sprecher Carsten Stepping erwartet eine erhebliche Gegenwehr vom Tabellenelften, der sich ebenfalls in der gefährdeten Zone befindet: „Wir müssen wieder ins Tempospiel kommen und konsequent mit unseren Chancen umzugehen. Das ist uns in Kettwig nicht gelungen.“

Cronenberger TG - ETB (Sa., 19). Der ETB will auf die starke Leistung in der Anfangsphase des letzten Wochenendes aufbauen und in Wuppertal die ersten Punkte der Saison holen. Im Team von Coach Michael Köberle fällt nur Jannis Achatz aus.