Bönen. NRW-Ligist SG Essen-Heisingen hat in Bönen die Endrunde im WTTV-Pokal gewonnen. Nach zehn Jahren erstmals wieder auf deutscher Ebene dabei.

SG Essen-Heisingen spielt bei deutschen Pokalmeisterschaften

Nach einer Pause von zehn Jahren hat die SG Heisingen wieder die Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen erreicht. Beim „Final Four“, der Endrunde um den WTTV-Pokal, setzte sich das SGH-Trio in Bönen mit zwei 4:1-Siegen durch, die jedoch schwerer umkämpft waren, als es die Ergebnisse ausdrücken.

Nach überzeugenden Erfolgen in den vorherigen Runden gegen Schalke 04 (4:0) und Union Düsseldorf (4:1) nahmen Arasch Hosseini, Hendrik Ulber und Kai Schlowinsky auch die letzten Pokalhürden. Die Auslosung ergab, dass es erst im Finale zum Duell der beiden Favoriten und NRW-Ligisten kommen würde, denn die Schützlinge von Ralf Link bekamen es zunächst mit TTC Mödrath zu tun.

Negative Überraschung gleich zum Auftakt

Dort gab es gleich zum Auftakt eine negative Überraschung, als Hendrik Ulber trotz einer 2:0-Satzführung im fünften Durchgang mit 10:12 unterlag. Auch in den beiden nächsten Spielen musste Heisingen lange zittern, ehe Arasch Hosseini und Kai Schlowinsky ihre Spiele mit jeweils 11:6 im Entscheidungssatz gewonnen hatten. Ein klarer 3:0-Erfolg durch das Doppel Hosseini/Ulber ebnete den Weg ins Finale, den Hosseini nach einem 0:2-Satzrückstand zum 4:1 gegen den tapferen Verbandsligisten perfekt machte.

Das erfolgreiche Team der SG Heisingen: (v.l.) Hendrik Ulber, Coach Ralf Link, Kai Schlowinsky und Arasch Hosseini. Foto: SGH

Das Endspiel gegen den Klassengefährten und Gastgeber TTF Bönen endete mit 4:1 im Ergebnis ebenfalls überraschend deutlich. Überragender Heisinger Akteur war erneut Arasch Hosseini, dem im Einzel und Doppel mit Hendrik Ulber drei Siege gelangen. Nach der Niederlage von Kai Schlowinsky zum zwischenzeitlichen 1:1, war es Hendrik Ulber, der die SGH wieder auf Erfolgskurs in Richtung Pokalgewinn brachte.

Nationale Endrunde findet Ende Mai statt

Die SG Heisingen hat damit die inoffizielle nationale Endrunde vom 21. bis 24. Mai in Gütersloh erreicht. An die erstmaligen Teilnahme 2009 sind für Ralf Link allerdings keine guten Erinnerungen verbunden. „Damals vergaben wir eine riesige Chance, als wir schon in den Gruppenspielen den Vorjahresmeister Donsdorf bezwangen, aber trotz einer 3:0-Führung mit 3:4 gegen eine Mannschaft verloren, die letztlich im Endspiel stand.“

Als Folge dieser Enttäuschung gab es damals nicht nur interne Querelen im Team, sondern auch ein bis heute nicht gekittetes persönliches Zerwürfnis.

Kreissieger steht noch weiter Weg bevor

Während Heisingen den Sprung in die DTTB-Endrunde geschafft hat, ist das für TV Horst-Eiberg, dem Kreissieger im WTTV-Pokal, noch ein langer Weg, der zuvor auf Bezirks- und Verbandsebene zurückgelegt werden muss. Im Kreisliga-Wettbewerb hatten Jürgen Hirsch, Jens Wittpoth und Mike Peters keine Probleme, ihrer klaren Favoritenrolle gerecht zu werden. Sowohl im Halbfinale gegen HSV Überruhr, als auch im Endspiel gegen Post/Telekom-SV, zuvor 4:0-Sieger über TTV Burgaltendorf, gab es glatte 4:0-Erfolge mit nur zwei Satzverlusten.

Bei der von DJK Franz-Sales-Haus erstmals als „Final Four“ auch für die 2. Kreisklasse ausgerichteten Endrunde scheiterten beide Dreier-Teams des FSH vorzeitig, ehe sich im Endspiel überraschend SG Schönebeck (Zaika, Busse, Wittebrock) mit 4:1-Erfolg gegen den Favoriten SV Moltkeplatz (M. Ossowski, Matreitz, Spazier) durchsetzte.