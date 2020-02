Schonnebeck ist bereit für die Essener Derbywochen

Spvg Schonnebeck - 1. FC Bocholt 2:1 (2:0).

Die Spielvereinigung Schonnebeck ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt setzte sich die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies mit 2:1 (2:0) durch. Dabei waren die Schwalben anfangs gar nicht gut in die Partie gekommen. Der ehemalige Krayer Timur Karagülmez scheiterte jedoch aus kurzer Distanz. Dennoch gingen die Schonnebecker nach zehn Minuten durch einen Treffer von Luka Bosnjak in Führung. „Das war ein guter Angriff und überragend abgeschlossen von ihm“, lobte Tönnies.

Der Treffer zum 2:0 eine gute Viertelstunde später fiel hingegen kurios: Bocholts Keeper Jonas Wentzel versprang der Ball, danach schoss er Mohammed Cissé zum 2:0 für die Essener an. „Ein Geschenk“, so Tönnies. Danach hatte die Spielvereinigung die Partie mehr oder weniger im Griff. „Wir haben den Gegner durch unsere aggressive Spielweise extrem beeindruckt“, analysierte der Trainer. „Ich bin zufrieden. Wir haben aber verpasst, das dritte Tor zu erzielen.“ Stattdessen kam Bocholt durch Karagülmez zum Anschluss (80.). Eine weitere Chance in der Nachspielzeit nutzte dieser nicht. Nun geht es für die Schonnebecker in die Essener Derbywochen. Am 1. März geht es zum Uhlenkrug gegen den ETB, danach zu Hause gegen den FC Kray.

Schonnebeck: Sprenger - Ogrzall, Heppke, Ketsatis - Skuppin (76. Patelschick), Yerek, Nakowtisch, Abrosimov (67. Schneider) - Müller (76. Reimann), Cissé (71. Enger). Tore: 1:0 Bosnjak (10.), 2:0 Cissé (27.), 2:1 Karagülmez (80.). Zuschauer: 209.

SF Niederwenigern - ETB SW Essen 1:1 (1:0). Schwarz-Weiß Essen hat zum Auftakt der Restserie gepatzt. Beim Tabellenletzten, den Sportfreunden Niederwenigern, kam der ETB nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus. „Dass es kein einfaches Spiel werden würde und man sie nicht im Vorbeilaufen schlägt, war klar. Dafür hätte man einiges tun müssen“, haderte Trainer Ralf vom Dorp hinterher. Nach 21 Minuten war es ein Standard-Treffer, das den Letzten den Vorteil einbrachte: Paul Schütter kam frei zum Kopfball und traf ins kurze Eck. Zwar konnten die Schwarz-Weißen, wie vom Dorp sagt, die Intensität in der zweiten Halbzeit annehmen. Am Ende reichte es jedoch nur zum 1:1-Ausgleich nach 57 Minuten. Malek Fakhro hatte nach Vorlage von Paul Voß seinen elften Saisontreffer erzielt.

Vom Dorp: „Wir müssen mit dem Ergebnis leben, weil wir die Leistung nicht auf den Platz gebracht haben, um so einen Gegner kämpferisch zu bezwingen.“ Dass mit Ömer Erdogan und Athanasios Tsourakis zwei kreative Mittelfeldspieler ausgefallen sind, will vom Dorp nicht als Ausrede gelten lassen: „Das Spiel müssen wir über die Einstellung gewinnen.“ Nun geht es an Karnevalssamstag zu Hause ins Nachholspiel gegen Union Nettetal. „Da werden wir uns anders präsentieren müssen“, sagt der Trainer deutlich. „Wir haben dafür Lösungen, aber die Umsetzung müssen wir besser hinkriegen.“

ETB: Gröger - Walkenbach, Voß, Fechner, N. Wolters - Kray, Mumcu, Pöhlker, R. Wolters (90. Riebling) - Ellmann (73. Tsourakis), Fakhro. Tore: 1:0 Schütte (22.), 1:1 Fakhro (57.). Zuschauer: 250.