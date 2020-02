RWE war der heimliche Sieger des Spieltags

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen genoss eigentlich ein spielfreies Wochenende, dennoch war das Team von Trainer Christian Titz der Sieger des Spieltags – weil die Konkurrenz wichtige Punkte liegen ließ. Bereits am Freitagabend kam Rot-Weiß Oberhausen daheim gegen SF Lotte nicht über ein 1:1 hinaus, tags darauf verlor der SC Verl zu Hause gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf bei seiner Nullnummer zwei wichtige Zähler im Aufstiegskampf. Da die Tabelle aus rot-weisser Sicht nun „bereinigt“ ist, haben die Essener nun sechs Punkte Rückstand auf den ersten Relegationsplatz-Anwärter.

Die Testpartie ging über viermal 30 Minuten

RWE hielt sich am Samstag dagegen schadlos und besiegte den ambitionierten Westfalen-Oberligisten RSV Meinerzhagen, der momentan auf einem Aufstiegsplatz zur Regionalliga steht, souverän mit 5:0. Die Partie vor rund 200 Zuschauern an der Seumannstraße fand nach Absprache beider Teams über viermal 30 Minuten statt. Dabei brach Marcel Platzek nach zehn Minuten mit dem frühen 1:0 den Bann. Allerdings dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Ayodele Adetula das 2:0 auf Vorlage von Jonas Erwig-Drüppel folgen ließ. RWE-Coach Titzt wechselte erst zum „dritten Viertel“ komplett durch. Enzo Wirtz per Kopf (82.) und Erolind Krasniqui (87.) legten nach, ehe Noel Futkeu (107.) allein vor dem RSV-Keeper den Schlusspunkt der zweistündigen Einheit setzte.

„Gegen eine gute Oberligamannschaft war das für uns eine sehr ordentliche Einheit. Wir hatten schon in den ersten 30 Minuten sehr gute Einschussmöglichkeiten und haben das dann auch in der Folge sehr konzentriert zu Ende gespielt“, war Titz zufrieden und entließ sein Team in den Karnevalstrubel.