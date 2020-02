RWE U19 will die peinliche Leistung wieder gutmachen

U19 Niederrheinliga

Rot-Weiss Essen - SG Unterrath (13.30 Uhr, Seumannstraße).

Zwei Spielausfälle, dazu ein 3:3 gegen den VfB Homberg zum Auftakt - und schon ist der Vorsprung von RWE an der Tabellenspitze von sechs auf zwei Zähler geschmolzen. Vor allem das Remis gegen Aufsteiger Homberg schmeckte Trainer Damian Apfeld überhaupt nicht. Er bezeichnete die Leistung als „inakzeptabel und peinlich“ und betonte: „Wir haben einiges gutzumachen.“ Dazu steht Rot-Weiss unter Druck, denn mit sechs Spielen ohne Niederlage ist Gegner Unterrath auf Rang zwei vorgerückt und könnte bei einem Sieg vorerst an den Essenern vorbeiziehen.

SC Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen (11 Uhr). Der ETB tritt in Velbert gegen seinen direkten Tabellennachbarn an. Drei Punkte beträgt der Rückstand der zehntplatzierten Essener auf den kommenden Gegner. Für Trainer Hakan Yalcinkaya ist es ein besonderes Spiel: Er spielte in der Jugend für den SC und wohnt noch immer in der niederbergischen Provinz. Durch eine Pleite zum Rückrunden-Start und einem Spielausfall durch „Sabine“ droht dem ETB der Sturz auf einen Abstiegsplatz, sollte er leer ausgehen. „Wir müssen kleinere Brötchen backen“, hatte Yalcinkaya bereits zuletzt betont.

U17 Niederrheinliga

Rot-Weiss Essen - Croatia Mülheim (11 Uhr, Seumannstraße). Gegen den Abstiegskandidaten aus Mülheim kann Spitzenreiter RWE einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Die bittere Auftaktpleite gegen Verfolger MSV Duisburg hatte das Team von Trainer Simon Hohenberg gut weggesteckt und ein 5:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach gefeiert. Gegen Croatia ist wohl Geduld und Kreativität gefragt: Beim 2:0-Sieg im Hinspiel knackte Rot-Weiss den tiefstehenden Gegner erst zehn Minuten vor Schluss.

ETB Schwarz-Weiß Essen - MSV Duisburg (11 Uhr, Krausen Bäumchen). Schwere Aufgabe für den ETB: Eine Woche nach dem 5:0-Auftakterfolg gegen Hamborn 07 bekommen es die Schwarz-Weißen erneut mit einem Duisburger Klub zu tun - diesmal allerdings mit dem Schwergewicht aus Meiderich. „Der Sieg gegen Hamborn hat uns zusätzliches Selbstvertrauen gegeben“, sagt der Essener Trainer David Steuke. „Wir werden versuchen, mitzuspielen und rechnen uns durchaus etwas aus. Die vermeintlich stärkeren Teams liegen uns ohnehin gut.“