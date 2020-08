Rot-Weiss Essen: Testspiel bei Kickers Offenbach fällt aus

Essen. Gastgeber Offenbach hat die Partie kurzfristig abgesagt. Essener Regionalligist testet nun am nächsten Samstag gegen Oberligisten TuS Ennepetal.

Das Vorbereitungsspiel von Rot-Weiss Essen am heutigen Mittwoch beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach ist kurzfristig von den Gastgebern abgesagt worden. Auf der Homepage des OFC wird die Absage allerdings nicht begründet.

Das Team von Trainer Christian Neidhart hat den nächsten Test am kommenden Samstag gegen den Oberligisten TuS Ennepetal (11 Uhr, Trainingsplatz Hafenstraße.). Dieses Duell wird aufgrund der Corona-Auflagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Am nächsten Dienstag wird RWE dann bis Samstag, 15. August, ein Trainingslager in Herzlake beziehen. Dort ist am Donnerstag in einer Woche ein Testspiel gegen Blau-Weiß Lohne vereinbart worden.