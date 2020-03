Rot-Weiss Essen stellt sich auf defensiven Gegner ein

Essen. Essener treffen in der Englischen Woche auf den Abstiegskandidaten TuS Haltern. Team von Trainer Christian Titz braucht vermutlich wieder Geduld.

Der Aufstiegskampf geht für Rot-Weiss Essen bereits an diesem Mittwoch weiter. Teil zwei der Englischen Woche führt die Essener zum Nachholspiel ins Wattenscheider Lohrheidestadion, wo Liga-Neuling TuS Haltern den Gastgeber gibt (Anstoß 19.30 Uhr). Die Konstellation ist ähnlich wie am vergangenen Freitag, als sich RWE zum 3:1-Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten SV Lippstadt zitterte. Haltern ist ebenfalls gefährdet, steht aktuell zwar über dem Strich, von Sicherheit kann allerdings keine Rede sein.

Essen Personalsituation vor Haltern-Spiel Auch gegen Haltern fallen einige Spieler aus. In der Defensive muss RWE auf Daniel Heber (grippaler Infekt) und David Sauerland verzichten, der sich gegen Lippstadt eine Muskelverletzung zugezogen hat, die allerdings nicht so gravierend ist, wie zunächst befürchtet. Dennis Grote (Innenbandriss Knie) und Hedon Selishta (Leisten-OP) fallen ohnehin aus. Fraglich sind Kapitän Marco Kehl-Gomez (Infekt) und Kevin Grund (muskuläre Probleme), deren Einsatz sich kurzfristig entscheiden wird.

Quervergleiche werden ja immer gern genommen, auch wenn sie wenig aussagekräftig sind, um die Kräfteverhältnisse zu beurteilen. Am letzten Spieltag kassierte TuS Haltern beim Spitzenreiter Rödinghausen eine ordentliche Packung. 5:1 gewann der Titelaspirant, der allerdings nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Die bisher so überzeugenden Ostwestfalen haben aus logistischen und infrastrukturellen Gründen keinen Lizenzantrag für die 3. Liga gestellt. Aus dem klaren Ergebnis lässt sich ganz sicher nicht schließen, dass auch Rot-Weiss leichtes Spiel haben wird.

Sechs Punkte Vorsprung und weitaus bessere Tordifferenz

Die Lizenz-Unterlagen wurden auch von RW Oberhausen und RWE fristgerecht eingereicht. Der Tabellenzweite SC Verl hat - wie angekündigt - ebenfalls die Lizenz beantragt. Dieses Trio wird nach Stand der Dinge um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation kämpfen, und der SC Verl hat derzeit die besten Karten mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung auf Essen - und der um 21 Tore weitaus besseren Tordifferenz.

Allerdings wäre es nicht schlecht, könnte die Mannschaft von Christian Titz mal etwas für das Torverhältnis tun. Aber gegen Lippstadt zeigte sich einmal mehr, dass die Roten relativ viele Chancen benötigten, um den Ball ins gegnerische Netz zu bugsieren. Immerhin, Marcel Platzek hat mal wieder getroffen, was ihm Selbstvertrauen geben sollte. Und Wintereinkauf Maximilian Pronichev trug sich ebenfalls in der Schlusssekunde mit dem Tor zum 3:1 in Torschützenliste ein.

Marcel Platzek erzielte gegen Lippstadt sein fünftes Saisontor. Foto: Thorsten Tillmann

Gastgeber dürfte die Defensive bevorzugen

Die Abteilung Attacke der Essener steht wohl einmal mehr vor einer kniffligen Aufgabe. „Wir haben uns den Gegner im Spiel gegen Rödinghausen angesehen und da hat er sehr tief gestanden“, berichtet Titz. „Ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnliches Spiel werden könnte.“ Dass RWE die Sache offensiv angehen wird, versteht sich von selbst. Bleibt nur noch die Frage, wie durchschlagskräftig der Tabellendritte diesmal sein wird. Haltern wird jedenfalls mit viel Kraft und Einsatz versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.

Und defensiv eingestellte Gegner setzen naturgemäß auf Konter und ein flottes Umschaltspiel. Da wiederum müssen die Rot-Weissen auf der Hut und vor allem konsequent sein. Das Gegentor gegen Lippstadt zum 0:1 hat mal wieder gezeigt, dass die Roten mitunter noch immer anfällig sind, wenn es schnell geht. Sie machen es dem Gegner dabei oft viel zu leicht und sich das Leben schwer, wenn man immer einem Rückstand hinterhetzen muss.