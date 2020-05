Rot-Weiss Essen peilt die 6000 Mitglieder-Marke an

Die Fangemeinde von Rot-Weiss Essen hat den Verein auch in der Corona-Krise unterstützt. Jetzt peilt der Klub das 6000. Mitglied an. Zudem winkt einem Anhänger die lebenslange Mitgliedschaft.

Essen. Rot-Weiss Essen steuert auf sein 6000. Mitglied zu. Außerdem gibt es die Chance auf eine lebenslange Mitgliedschaft – inklusiver aller Vorteile.

Bereits der überwältigende Zuspruch in Rahmen des virtuellen Heimspiels hat gezeigt: Gerade in Krisenzeiten ist der Zusammenhalt an der Essener Hafenstraße besonders groß. Das dokumentiert sich auch an der Entwicklung der rot-weissen Vereinsmitglieder.

Die Anzahl der Neumitgliedschaften ist in der aktuellen Saison trotz der widrigen Corona-Umstände deutlich gestiegen und steuert die nächste Rekordmarke an: 6000 Vereinsmitglieder bis Ende Juli lautet das von Marcus Uhlig, Vorstand Rot-Weiss Essen, ausgegebene Ziel. Noch fehlen zur Erreichung dieser Marke knapp 150 Mitgliedschaften. Allerdings dürfen die Essener hier auf ihre größte Stärke setzen: den Zusammenhalt und die Unterstützung aus dem großen Kreis der RWE-Fans.

Fan sponsort lebenslang Rot-Weiss

Einen besonderen Ansporn hat zudem ein RWE-Fan und Mitglied aus Köln beigetragen: er wird eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit finanzieren. Auf ewig mit der Hafenstraße verbunden sein – ein Wunsch, der alle Rot-Weissen eint. Um diesen Traum auch auf dem Papier möglich zu machen, rief RWE im vergangenen Jahr die Lebenslange Mitgliedschaft ins Leben.

141 Mitglieder fehlen noch bis zur 6000 6000 Mitglieder sind das Ziel des Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Aktuell hat der Traditionsverein von der Hafenstraße 5859 Mitglieder. Auf der Internetseite des Vereins kann man unter www.rwe-mitglied.de verfolgen, wie viele Fans auch Mitglied des Klubs sind. Neben den Prozenten im Fanshop und beim Erwerb einer Dauerkarte gibt es reduzierten Eintritt bei Spielen der Jugendmannschaft, ein Digital-Abo für die Kurze Fuffzehn. Wer ein Neumitglied wirbt erhält zudem eine VIP-Karte für ein Regionalligaspiel seiner Wahl.

Dreizehn Mitglieder haben diese Möglichkeit bereits wahrgenommen. Ein rotweisser Gönner, selbst unweit der Hafenstraße aufgewachsen, wird nun das vierzehnte lebenslange Mitglied. Doch damit nicht genug: Um den einmaligen Zusammenhalt der RWE-Familie vor und in Corona-Zeiten besonders zu honorieren, spendiert der derzeit in Köln wohnhafte Gönner einem weiteren Fan die lebenslange Mitgliedschaft und somit das lebenslange Bündnis mit der Hafenstraße.

Mitgliedschaft bringt Vorteile im Fanshop und bei Dauerkarten

Gewinnen kann jeder, der bis zum 30. Juni eine Mitgliedschaft bei Rot-Weiss Essen abschließt oder bereits Mitglied ist und bis zum Stichtag einen weiteren Rot-Weissen als Mitglied anwirbt.

Dabei lohnt sich das Treueversprechen gleich doppelt: Wer eine RWE-Mitgliedschaft abschließt, wird nicht nur Teil des Bergeborbecker Traditionsverein, sondern sichert sich auch zahlreiche Vorteile, wie zehn Prozent Fanshop-Rabatt und gleich 15 Prozent Rabatt beim gleichzeitigen Besitz einer Dauerkarte, Mitgliederrabatt beim Erwerb des Saisontickets oder die Möglichkeit zur Teilnahme an Jahreshauptversammlungen.

Lebenslange Mitglieder erhalten all diese Vorteile bis an ihr Lebensende.