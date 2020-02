Der vergangene Spieltag in der Fußball-Regionalliga West hat den Rot-Weissen, die nur zusehen durften, irgendwie Mut gemacht. Denn die Konkurrenz im Titelrennen, siehe da, hat auch mal wieder Federn gelassen - nicht verloren, aber nur jeweils einen Punkt geholt. Oberhausen 1:1 in Lotte, SC Verl zu Hause 0:0 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf, und SV Rödinghausen, der Spitzenreiter, der ja nach dem Verzicht auf einen Lizenzantrag für die 3. Liga praktisch nur noch außer Konkurrenz mitmischt, kam zu einem 3:3 gegen Alemannia Aachen.

Die Tabelle ist nun auf den vermutlich entscheidenden Plätzen zwei bis vier bereinigt. „Jetzt haben wir endlich ein klares Bild und das ist auch gut so“, findet RWE-Trainer Christian Titz.

Und die Fakten sind wie folgt: Sechs Punkte liegt sein Team hinter dem Zweiten Verl, einen Zähler hinter dem Dritten RWO. Das ist alles machbar, obwohl nach der 0:2-Heimpleite gegen Rödinghausen im Gefühl der tiefen Trauer und Enttäuschung schon voreilig der sportliche Aschermittwoch an der Hafenstraße ausgerufen worden war.

13 Spiele - die Saison ist noch lang

Doch nichts ist vorbei, denn 13 Spiele sind es noch, die RWE bestreiten muss - mehr als ein Saisondrittel. „Die Saison ist noch lang“, weiß auch Titz. „Da kann viel passieren.“ Formkrisen, Ausrutscher, Verletzungspech etc, etc…. Deshalb bietet sich an, was gemeinhin als Phrase durchgeht: Jeder sollte am besten auf sich schauen und zusehen, dass er die Ernte einfährt. Nein, es sind keine 13 Endspiele, aber jeder Patzer wiegt schwer, wenn die Konkurrenz Schulter an Schulter steht.

Klar, dass Rot-Weiss an diesem Freitag (19.30 Uhr, Hafenstraße) auf Sieg setzt. Der SV Lippstadt ist ein Abstiegskandidat, hat die letzten drei Partien in den Sand gesetzt, gehört zu den auswärtsschwächsten Teams der Liga (sieben Punkte) und hat in 20 Spiele gerade einmal 18 Tore erzielt.

Gegner beweist Mut zur Offensive

Christian Titz wiederum will seine Sympathien für den Gast nicht verhehlen. Lippstadt traut sich was: junger Trainer, forscher Auftritt. „Das Hinspiel war toll, weil zwei Mannschaften auf dem Feld standen, die Fußball spielen wollten.“ Die Lippstädter hätten eine gute Qualität, das Spiel damals sehr gut von hinten aufgebaut und mutig nach vorn getragen. Aber eben auch mit 2:4 verloren, was Erinnerung doch ein bisschen angenehmer macht.

RWE-Trainer Christian Titz setzt auf eine stabile Defensive. Foto: Thorsten Tillmann

Dennoch: Nach knapp einer Stunde hatte es 2:2 gestanden, bis Hedon Selishta mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten alles klar machte. Selishta wird am Freitag nicht mitwirken können. Der Konvaleszent (Leisten-OP) musste unter der Woche das Lauftraining abbrechen. Dennis Grote (Bänderriss) fällt ebenfalls aus, Kevin Grund plagt eine Muskelverhärtung, so dass sein Einsatz ebenfalls sehr fraglich ist.

Ausgeglichenheit ist ein Pluspunkt

Aber die Ausgeglichenheit, die hohe Qualität des Kaders in der Breite ist in dieser Saison schon häufiger als Pluspunkt angeführt worden. Wirkliche Not empfindet Trainer Titz jedenfalls nicht. So hat er in der Innenverteidigung sogar ein Luxusproblem. Alexander Hahn, der beim 1:0-Erfolg gegen RWO seine Gelb-Sperre abbrummen musste, steht wieder zur Verfügung. Sein Vertreter, der Wintereinkauf José Matuwila, überzeugte auf Anhieb. „Dass beide gemeinsam auflaufen, ist nicht ausgeschlossen“, sagt Titz und schmunzelt.

Die Defensive arbeitete zuverlässig gegen RWO. „Wichtig ist, dass wir hinten stabil stehen“, meint Titz. „Vorn sind wir immer in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Mit einem 1:0 kann ich gut leben.“ Die Chancenverwertung muss aber auf jeden Fall besser werden, denn im Spitzenquartett der Liga hat RWE die wenigsten Tore erzielt, und die Tordifferenz ist gewissermaßen ein Zusatzpunkt. „Es wäre schön, wenn wir unsere Chancen mal frühzeitig nutzten“, findet Titz. Allein schon der Nerven wegen.