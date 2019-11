Ringer des TV Dellwig haben nur noch wenig Final-Chancen

Die Vorrunde der Playoffs in der Ringer-Oberliga ist beendet, und nach einem Sieg und zwei Niederlagen wird es für den TV Dellwig schwer, sich noch für das Finale zu qualifizieren. Zum Abschluss gab es eine knappe und unglückliche 15:16-Heimniederlage gegen die Reserve des KSV Witten. Der Kampf der zweiten Mannschaft gegen den ASV Atlas Bielefeld wurde abgesagt und mit 50:0 für die Gäste gewertet.

Mit dieser Heimniederlage, mag sie noch so knapp ausgegangen sein, hatten die Dellwiger nicht gerechnet. Dementsprechend enttäuscht war auch Trainer Christian Jäger: „Bei Witten ist alles optimal gelaufen, wir haben leider ein paar Punkte liegen lassen.“ Einen kleinen Anteil Schuld gab er aber auch sich und seiner Aufstellung. „Ich hatte ein Wunschteam im Kopf, habe mich dann aber noch umentschieden. Nachher ist man immer klüger“, gab er zu.

Alexander Kuzemin war nur die dritte Option

Die Gäste standen dagegen fast in Bestbesetzung und begannen gleich in der Klasse bis 57 Kilogramm mit einem technisch überlegenen Sieg. Matin Sakhi hatte Arthur Eisenkrein nichts entgegen zu setzen. Und auch Beslan Abuev unterlag Noah Englich (-61 kg) nach Punkten. Danach begann allerdings die gute Phase der Dellwiger. Beslan Abuev überzeugte gegen den Jugendringer Gregor Eigenbroth mit einem technisch überlegenen Sieg, und auch Alex Winke ließ in 71 Kilogramm gegen Andreas Eisenkrein drei Mannschaftpunkte folgen. Begeistert war Christian Jäger vom zweiten Kampf in der 75-Kiloklasse, nachdem der Gegner von Ekrem Günölü aufgegeben hatte. „Nikolas Kress hat eine starke Leistung gezeigt. Er hat zur Pause geführt und seinen Gegner zweimal fast auf den Schultern gehabt. Am Ende hat er zwar nach Punkten verloren. Aber gegen einen Kontrahenten, der bislang alle Kämpfe vorzeitig für sich entschieden hat.“

Keine Chance hatte in 80 Kilogramm Alexander Kuzemin. „Er war eigentlich nur unsere dritte Option in der Gewichtsklasse, außerdem ist er kein Freistil-Spezialist. Das hat uns vielleicht den Sieg gekostet“, so der Trainer. Hart umkämpft waren die übrigen Kämpfe in den hohen Gewichtsklassen. Wladislaus Eirich (-86 kg) überzeugte mit einem starken Auftritt und zwei Mannschaftspunkten. Dafür hatten sich die Dellwiger in 98 Kg ein wenig mehr erhofft von Miki Stamboliev. „Auch er hat nicht so überzeugend gerungen und leider nur einen Punkt geholt“, kritisierte Jäger.

Björn Holk geriet an seine Grenzen

Und auch Björn Holk geriet an diesem Abend an seine Grenzen. Zum zweiten Mal verlor er im Schwergewicht gegen den Bundesliga-Kämpfer Simeon Stankovich, der dem gesundheitlich angeschlagenen Routinier überlegen war. „Man merkt einigen Leuten an, dass sie nach der langen Saison langsam auf dem Zahnfleisch gehen. Dennoch hoffe ich, dass wir in der Rückrunde noch ein paar Kämpfe gewinnen“, plant der Trainer.

Der Kampf der Zweiten musste aus Termin-Schwierigkeiten abgesagt werden. Da alle Sportveranstaltungen am Sonntag erst ab 18 Uhr gestattet waren, die Reserve aber bereits um 15 Uhr kämpfen wollte, musste der Kampf abgesagt werden. „Wir haben die Mail der Stadt zu spät erhalten und konnten den Kampf nicht noch einen Tag vorverlegen“, ärgerte sich der Coach über das Versehen.