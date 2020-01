Essen. Bei einer Niederlage daheim gegen BG Hagen könnte der Abstieg auch rechnerisch bewiesen sein. Björn Barchmann bleibt in der Verantwortung.

Rechenspiele helfen den ETB Miners nicht mehr weiter

Es dürfte kaum mehr als ein Achselzucken auslösen, dennoch sei es an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt: Verliert Basketball-Erstregionalligist ETB Wohnbau Miners das Heimspiel an diesem Samstag gegen die BG Hagen, und gewinnt Dorsten gegen die Hertener Löwen – dann ist der Abstieg in die Zweite Regionalliga auch rechnerisch bewiesen, für alle, die dieses Beweises noch bedürfen.

Aber natürlich müssen die Essener für eben diese Zweite Regionalliga planen. Ein Sieg aus 19 Spielen, Schlusslicht, wer hofft da noch auf den Klassenerhalt? Auch der Fokus von Interimsheadcoach Björn Barchmann hat sich verschoben: „Rechenspiele helfen uns schon lange nicht mehr weiter“, so Barchmann ehrlich. „Für uns geht es darum, dass jeder Spieler die Duelle in der Regionalliga als persönliche Chance begreift, sich gegen starke Konkurrenz weiterzuentwickeln.“

Hagen steckt im Kampf um die Playoffs

Und da habe er durchaus kleine Erfolge gesehen – auch wenn es bislang nur für diesen einen Sieg nach Neujahr gegen Haspe gereicht hat, mag man ihm dies durchaus zugestehen. Auch gegen Hagen wird es wieder schwer, mehr als nur Entwicklungsschritte als Erfolgserlebnis verbuchen zu können. Zumal beim Phoenix-Kooperationspartner wirklich alle Sinne geschärft sein dürften – weil jeder Sieg zählt: Nach schleppendem Saisonbeginn steckt das Team von Trainer Kosta Filippou im Kampf um die Playoffs, derzeit nimmt die BG den achten und damit letzten zur K.o.-Runde berechtigenden Platz ein.

Und während die einen nach oben schielen, bereiten sich die anderen auf die Zukunft vor – wieder eine Klasse tiefer. So bleibt Björn Barchmann zwar in der Verantwortung als Trainer, das Coaching während der Spiele wird aber sein „Co“ Dhnesch Kubendrarajah übernehmen. Barchmann: „Ich brauche, neben Beruf, Familie und Gesundheit, auch immer mehr Zeit, um die kommende Saison der ETB-Basketballabteilung und der Miners vorzubereiten.“