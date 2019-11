Neuer Modus beim Essener Budenzauber

Essen. Die Essener Hallenstadtmeisterschaft wird nicht wie gewohnt an vier, sondern lediglich an drei Wochenenden ausgetragen. Vorrunde nicht in Werden.

Im Januar wird bei der 26. Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball der Nachfolger für den Vorjahressieger VfB Frohnhausen gesucht, der im Finale des vergangenen Jahres den Oberligisten ETB SW Essen bezwang und sich erstmals den Titel sichern konnte. Nun wurden im „Schalander“ der Privatbrauerei Stauder die Gruppen für die neue Auflage ausgelost. Viele Trainer und Verantwortliche der jeweiligen Vereine waren angereist, um die Ziehung der einzelnen Gruppen mit zu verfolgen.

Diesmal nehmen 57 Mannschaften teil

Doch nicht nur die Auslosung weckte das Interesse der Anwesenden: Das Organisationsteam der Stadtmeisterschaft erklärte die Veränderungen für das Turnier im kommenden Jahr: Es nehmen 57 Mannschaften teil. Im Vergleich zum Vorjahr gehen sieben Teams weniger an den Start. Wilfried Tönneßen, Mitglied des Organisationsteams, kann das auch begründen: „Einige Vereine wollen hohe Niederlagen gegen höherklassige Truppen verhindern und haben sich deshalb nicht für das Turnier gemeldet. Ich finde das schade, weil gerade in der Vergangenheit oft Außenseiter für Überraschungen gesorgt haben. Das macht den Hallenfußball aus“, bedauert er die Entscheidung mehrerer Mannschaften.

Am ersten Wochenende kommen die ersten beiden Vereine aus 13 Vierergruppen weiter. Aus der einzigen Fünfergruppe lösen drei Teams das Ticket für die nächste Runde. Um das Teilnehmerfeld in Runde zwei zu komplettieren, qualifizieren sich dazu die drei besten Gruppendritten. Die größte Änderung beim neuen Modus ist aber, dass die 26. Essener Hallenstadtmeisterschaft nur drei Wochen andauert. Bislang war es üblich, dass sich die Zuschauer an vier Wochenenden auf den Budenzauber freuen konnten. Die Veranstalter entschlossen sich aber dazu, das Turnier zu verkürzen.

Essen Die Stimmen zum neuen Modus Issam Said, Trainer von Titelverteidiger VfB Frohnhausen: „Ich finde die neue Regelung gut, weil die einzelnen Mannschaften mehr Zeit bekommen, sich für die Rückrunde vorzubereiten. Es ist aber schade, dass einige Vereine für das Turnier abgesagt haben.“

Sascha Fischer, Trainer von Bezirksligist Sportfreunde Katernberg: „Da mit dem Modus die Qualität verbessert wird und die Top-Teams gesetzt sind, haben die schwächeren Mannschaften wenig zu lachen.“ Johann „Hansi“ Wüst, Trainer Von Kreisliga-Spitzenreiter RuWa Dellwig: „Ich finde den veränderten Modus sehr gut, da die sportliche Qualität dadurch angehoben wird. Trotzdem wollen wir als A-Ligist in die Endrunde.“

Wilfried Tönneßen erklärt die Entscheidung wie folgt: „Durch das fehlende Wochenende müssen wir finanzielle Abstriche machen, aber wir erhoffen uns durch die komprimierte Variante eine höhere sportliche Qualität“, betont der 62-Jährige. Dadurch, dass die Sporthalle in Werden nicht genutzt werden kann, finden bereits am ersten Wochenende (4./5. Januar) ein Großteil der Spiele „Am Hallo“ statt. In der Vergangenheit war es für viele kleine Vereine unrealistisch, sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren, um in Stoppenberg vor einer vierstelligen Kulisse aufzulaufen. Bei der Neuauflage des Turniers erfüllt sich dieser Traum für die Teams der ersten zehn Gruppen bereits in der ersten Runde.

Gruppen 11 bis 14 spielen in Bergeborbeck

Die Gruppen 11 bis 14 spielen am 5. Januar in der Sporthalle Bergeborbeck. Für den großen Budenzauber, der in knapp sechs Wochen beginnt, richtet Tönneßen einen Appell an die teilnehmenden Teams: „Ich wünsche mir einen fairen Turnierverlauf. Emotionen gehören bei so einem großen Turnier zwar dazu, aber wir hoffen, dass es sich im Rahmen hält. Die vergangenen Meisterschaften dienen dafür als Vorbild“, stellt der Mit-Organisator klar.

Gruppe 1: FC Kray, RuWa Dellwig, BV Altenessen, DJK Wacker Bergeborbeck.

Gruppe 2: Spvg. Schonnebeck,TuS Helene, DJK Adler Union Frintrop, FC Karnap.

Gruppe 3: Sportfreunde Niederwenigern, Ballfreunde Bergeborbeck, SC Phönix Essen, DJK RSC Essen.

Gruppe 4: ETB SW Essen, TuS 84/10 Bergeborbeck, FSV Kettwig, SV Teutonia Überruhr.

Gruppe 5: VfB Frohnhausen, SV Borbeck, Playhouse Kickers, Alemannia Essen.

Gruppe 6: Spielvereinigung Steele, ESG 99/06, NK Croatia Essen, SV Preußen Eiberg.

Gruppe 7: ESC Rellinghausen, DJK TuS Holsterhausen, FC Saloniki, TGD Essen.



West

Gruppe 8: SV Burgaltendorf, Vogelheimer SV, TC Freisenbruch, Bader SV.

Gruppe 9: SC Frintrop 05/21, Tusem Essen, DJK Dellwig 1910, Al-ARZ Libanon.

Gruppe 10: DJK Sportfreunde Katernberg, BV Eintracht 16, SuS Niederbonsfeld, ESC Preußen Essen.

Gruppe 11: FC Blau Gelb Überruhr, SGS Essen, Tura 86, Eintracht Borbeck, VfL Sportfreunde 07.

Gruppe 12: SC Werden Heidhausen, Weigle-Haus Kickers, Barrispor 84, DJK SG Altenessen.

Gruppe 13: Heisinger SV, Sportfreunde Altenessen 1918, Dynamo Frohnhausen,Gehörlosen TSV Essen.

Gruppe 14: SG Kupferdreh/Byfang, FC Stoppenberg, DJK Juspo Essen West, Atletico Essen.