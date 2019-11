MSV Essen-Steele lädt ein zur Querfeldein-Premiere

Essen. Der MSV Steele richtet am Samstag das erste Essener Cyclo-Cross aus. Die Elite-Rennen werden am Abend für ein ganz besonderes Flair sorgen.

Mountainbiking, mit dem Rad durchs Gelände über Stock und Stein, das ist das Metier des MSV Steele. Auch Ben Zwiehoff strampelt dort kräftig und erfolgreich mit und ist das Aushängeschild des Vereins. Der 25-jährige Jura-Student peilt in der Disziplin Cross Country die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an, und die Chancen stehen nicht schlecht, wie er sagt. Selbstverständlich wird der junge Mann an diesem Samstag ebenfalls aufs Rad steigen, wenn sein Verein das 1. Essener Cycle-Cross ausrichtet, wo Zwiehoff amtierender NRW-Meister bei den Profis ist.