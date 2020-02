Moskitos wurden in Halle aus der Halle gefegt

Saale Bulls Halle – Moskitos Essen 12:6

Drittel: 5:1, 5:2, 2:3

Tore: 1:0 Stas (2.), 2:0 Schug (6.), 3:0 Ehemann (6.), 4:0 Helms (9.), 5:0 Helms (12.), 5:1 Kreuzmann (14.), 6:1 Wunderlich (21.), 6:2 Willaschek (23.), 7:2 Mosienko (31.), 8:2 Schug (34.), 9:2 Bezouska (34.), 9:3 Saccomani (36.), 10:3 Valasek (36.), 10:4 Lamers (43.), 11:4 Bezouska (49.), 12:4 Francis (50.), 12:5 McLeod (57.), 12:6 Lamers (60.).

Strafen: Halle 6 Minuten, Essen 10 Minuten

Zuschauer: 1085.

Die Wohnbau Moskitos mussten in dieser Saison schon einige böse Klatschen einstecken. Doch im Gastspiel bei den Saale Bulls am Freitag erreichte die Essener Defensiv-Schwäche eine neue Dimension. Mit 6:12 wurde der ESC von den Hallensern zurück ins Ruhrgebiet geschickt.

„Wir hatten nach der Trainingswoche eigentlich ein gutes Gefühl“, meinte Interimscoach Thomas Schneeberger, der zum zweiten Mal an der Bande stand. „Dann kommen wir hier aufs Eis und es steht nach zehn Minuten 0:5. Die Krux an der Geschichte ist“, so Schneeberger, „ dass wir sechs Tore schießen und keine Punkte mitnehmen. Da muss man sich schon mal überlegen, woran das liegt.“

Die Defensive der Moskitos ist der Schwachpunkt

Wobei die Probleme ja offensichtlich scheinen. Allein in den vergangenen sechs Partien klingelte es 46 Mal - ein Schnitt von mehr als sieben pro Spiel. Insgesamt kassierte der ESC bereits 176 Gegentore. Selbst Konkurrent Erfurt kann mittlerweile einen besseren Wert vorweisen. Schwach, schwächer, die Defensive der Moskitos. Dabei hatte Halle seinen besten Torschützen Nick Miglio an diesem Abend auf der Tribüne gelassen.

Dass die Essener Goalies Kevin Beech und Leon Frensel nicht grundlos weit unten in der Torhüter-Statistik zu finden sind, ist nicht erst seit Freitag bekannt. Eine klare Rangordnung gab es in den letzten Wochen nicht mehr. In Halle begann Beech. Sein Arbeitstag war allerdings in der zwölften Minute - es stand bereits 0:5 - beendet. Frensel übernahm, wurde anschließend jedoch ebenso allein gelassen. Von einer Verteidigung, die unterbesetzt ist - und vor allem zu alt. Stephan Kreuzmann (35), Thomas Richter. (37) oder Daniel Willaschek (40) bringen sicherlich Mentalität und Erfahrung mit. Ihre Tempodefizite lassen sich dadurch aber nicht immer kompensieren.

Den jüngeren Spielern fehlt es noch an Cleverness

Im Umkehrschluss bringen jüngere Nebenmänner wie Florian Kraus die nötige Fitness mit. Ihnen fehlt es dafür hier und da an Cleverness. Obendrein zehren Trainer- sowie Systemwechsel, Ausfälle und der anhaltende Negativtrend am Selbstvertrauen. Und an der nötigen Unterstützung der Vordermänner fehlte es in Halle auch. Schneeberger ließ tief blicken: „Die Laufbereitschaft hat gefehlt. Die kleinen Dinge, die einem Sicherheit geben, haben wir nicht gemacht.“

Immerhin erzielte Nachwuchsmann Toni Lamers, einer der weniger Lichtblicke in dieser Saison, im Schlussdrittel seine ersten beiden Oberliga-Treffer. In Essen muss man sich dieser Tage halt an den kleinen Dingen erfreuen. Allerdings: Das für Sonntagabend geplante Heim-Derby gegen den EV Duisburg mussten die Moskitos aufgrund der Sturmwarnung absagen. Stattdessen wird die Partie am Dienstagabend (20 Uhr) ausgetragen. Laut Klub behalten bereits erworbene Tickets ihre Gültigkeit.