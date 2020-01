Hannover. Nach der 2:7-Niederlage - der siebten Pleite in Folge - schrillen am Westbahnhof längst die Alarmglocken. Die 2:0-Führung war schnell dahin.

Moskitos machen einen Haken unter das abgelaufene Jahr

Hannover – ScorpionsMoskitos Essen 7:2

Drittel: 0:2, 3:0, 4:0.

Tore: (08:33) 0:1 McLeod (Patocka/Grözinger), (11:06) 0:2 McLeod (Grözinger/Hoffmann), (20:21) 1:2 Valery Trabucco (Reiß/Nägele), (22:21) 2:2 Valery Trabucco (Garten/Pelletier), (23:53) 3:2 Arnold (Marek/Blank), (43:37) 4:2 Valery Trabucco (Pelletier/Peleikis), (47:30) 5:2 Pelletier (Strakhov/Garten), (47:53) 6:2 Reiß (Marek/Nägele), (51:06) 7:2 Pelletier (Bombis/Reiß).

Strafen: Hannover 26, Essen 22.

Zuschauer: 1374.

Der Jahreswechsel ist vollzogen – und bei den Wohnbau Moskitos wird wohl niemand traurig darüber sein. Die in den vergangenen Jahren stets nach oben zeigende Entwicklungskurve knickte in 2019 ein. Innerhalb von wenigen Monaten entwickelten sich die Essener vom Top-Team zu einem der Sorgenkinder der Oberliga. Erst frühes Playoff-Aus und finanzielle Probleme am Ende der abgelaufenen Spielzeit. Dann der Abgang des langjähriges Chefcoachs Frank Gentges, immer wieder personelle Probleme und allen voran ausbleibende Erfolgserlebnisse in der neuen Saison – den Moskitos klebte die Seuche regelrecht an den Schlittschuhen.

Die siebte Pleite in Serie

Das 2:7 bei den Hannover Scorpions zum Jahresabschluss am Montag war bereits die siebte Pleite in Serie für die Essener, die seit dem Nikolaustag auf einen Sieg warten. Da kann es in 2020 eigentlich nur besser laufen, möchte man meinen. Doch schon im Auswärtsspiel bei den BlackDragons Erfurt am Freitag (20 Uhr) droht dem ESC ein neuer Tiefpunkt. Bei einer Niederlage gegen die einen Punkt hinter den zehntplatzierten Essenern lauernden Thüringer würden die Mücken erstmals aus der Pre-Play-off-Zone fallen, deren Erreichen die Verantwortlichen ja als Saison-Mindestziel ausgegeben hatten. Bei danach noch ausstehenden 16 Partien von einem Showdown zu sprechen, wäre wohl übertrieben. Dennoch stehen die Moskitos unter Druck.

Regelmäßig schleichen sich Aussetzer ein

Das weiß auch Chefoach Larry Suarez: „Für die Tabelle ist es ein sehr wichtiges Spiel“, sagt der US-Amerikaner. Er betont allerdings: „Davon dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Wir müssen fokussiert bleiben und unser Spiel durchziehen.“ Das gelang seinem Team in den vergangenen Wochen immer nur phasenweise. Regelmäßig schleichen sich Aussetzer ein, die den ESC um den Lohn seiner Arbeit – die so bitter benötigten Punkte – bringen.

Ebenso lief es in Hannover. Keine vier Minuten nach Beginn des zweiten Drittels und schon war die im ersten Abschnitt durch einen Doppelpack von Aaron McLeod erspielte 2:0-Führung dahin. Und während McLeod später eine Großchance zum 3:3 vergab, besiegelten die Scorpions die ESC-Pleite mit gnadenloser Effektivität. „Sie haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. In Erfurt müssen wir uns cleverer anstellen“, sagt Suarez. Dann könnten die Moskitos zumindest den sportlichen Grundstein für ein besseres 2020 legen.