Moskitos Essen verlieren unglücklich nach Wechselfehler

Wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Das bekommen die Wohnbau Moskitos derzeit in regelmäßigem Takt zu spüren. Gegen die Icefighters Leipzig zeigte der Essener Eishockey-Oberligist die beste Leistung der vergangenen Wochen. Doch mit einem Sieg haben sie sich dafür nicht belohnt - wieder mal nicht.

Beim 3:7 zwei Tage zuvor in Hamburg hatte dem ESC ein 74-sekündiger Totalausfall den Abend vermiest. Am Sonntag war es dann ein Wechselfehler in der Overtime, der die 15. Saisonniederlage der Moskitos besiegelte. Leipzigs Erek-Dirk Virch hatte plötzlich freie Bahn zum Essener Tor und erzielte den 5:4-Siegtreffer für die Gäste.

Applaus nach Spielschluss für die Essener

„Das ist sehr bitter für uns“, haderte ESC-Chefcoach Larry Suarez, der von einem „sehr schlechten Wechsel“ sprach, sich aber mit Vorwürfen zurückhielt. „Wenn du unten in der Tabelle stehst, dann passieren solche Dinge.“

Immerhin holten die Moskitos mal wieder einen Zähler gegen ein Team aus den Top-Sechs. Die 632 Zuschauer verabschiedeten das Suarez-Team mit Applaus. Nicht aufgrund des Punktgewinns, sondern weil die Mücken ihrem zuletzt nicht unbedingt verwöhnten Publikum erstmals seit längerer Zeit wieder eine unterhaltsame Partie boten. Nicht fehlerlos, aber mit viel Einsatz und Offensivpower.

Gastgeber waren dem Erfolg näher als der Gegner

Die Gastgeber waren dem Erfolg am Ende näher als die Icefighters. Enrico Saccomani und Peter LeBlanc vergaben jedoch die Chance auf den Siegtreffer in der Verlängerung. Zuvor hatte der ESC einen 0:2- und 1:3-Rückstand wettgemacht. Dank Treffern von Marc Zajic, Niklas Hildebrand und Saccomani ging es aber mit einem 3:3 in den Schlussabschnitt.

Leon Frensel zeigte im Tor der ESC Wohnbau Moskitos eine starke Leistung. Foto: Michael Gohl

Dort brachte Lars Grözinger die Scheibe in Überzahl per Rückhand im Leipziger Tor unter - nun lagen die Moskitos erstmals an diesem Abend vorn. Die Essener hatten wenig später jedoch Pech, als ein Distanzschuss vom Innenpfosten zum 4:4 über die Linie sprang. Aber auch Glück, da sie rund die Hälfte der letzten zehn Minuten in Unterzahl spielten und die Leipziger nach 56 Minuten einen Penalty vergaben. Der etatmäßige Ersatzgoalie Leon Frensel parierte. Er empfahl sich bei seinem zweiten Einsatz von Beginn an für weitere Einsätze.

Trainer Suarez lobt Torhüter Leon Frensel

„Er hat kaum Praxis, dafür hat er super gespielt“, lobte Trainer Suarez - nicht, ohne auch dem Rest des Teams „ein großes Kompliment“ zu machen. So bekommen die Moskitos eine Brise Rückenwind für den Jahresendspurt mit vier Partien in zehn Tagen. Wobei der Blick auf das Punktekonto den Verantwortlichen zunehmend Sorge bereiten dürfte. Die Play-off-Ränge hat der ESC angesichts der 14 Punkte Rückstand auf Platz sechs längst aus den Augen verloren. Bleiben Erfolgserlebnisse weiterhin Mangelware, ist auch der Pre-Play-off-Rang zehn, den die Moskitos derzeit belegen, in Gefahr.

Der Vorsprung auf Erfurt ist auf drei Zähler geschmolzen. Larry Suarez hofft daher gegen Saale Bulls Halle (Fr., 20 Uhr) und in Duisburg (So., 18.30 Uhr) auf ein Sechs-Punkte-Wochenende: „Vielleicht nehmen die Dinge dann einen anderen Lauf.“

So haben sie gespielt

Moskitos Essen - Icefighters Leipzig 4:5 n.V.

Drittel: 1:2, 2:1, 1:1, 0:1.

Tore: 0:1 Komnik (10.), 0:2 Albrecht (20.), 1:2 Zajic (20.), 1:3 Paavilainen (21.), 2:3 Hildebrand (22.), 3:3 Saccomani (27.), 4:3 Grözinger (43.), 4:4 Paavilainen (50.), 4:5 Virch (62.).

Strafen: Essen 26 Minuten, Leipzig 22 Minuten. Zuschauer: 632