Moskitos Essen: Besonderes Derby für Kapitän Kreuzmann

Essen. In der Oberliga steigt Freitag das Derby zwischen Moskitos Essen und dem Tabellenzweiten Herne. Essener Kapitän trifft seinen Ex-Klub wieder.

Es knistert im Pott. Am Freitagabend empfangen die Moskitos in der Eishockey-Oberliga den Herner EV zum Derby (20 Uhr). Stephan Kreuzmann (35) kennt beide Seiten: Er spielte vier Jahre lang in Herne, seit Sommer 2018 führt er den ESC als Kapitän aufs Eis. Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub haben wir uns mit dem Essener Abwehrchef über den Trainerwechsel, über Fankritik und ein eindrucksvolles Jubiläum unterhalten.