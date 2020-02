Moskitos erwarten Erfurt zum Showdown am Freitag

Vertrag mit dem Hauptsponsor verlängert, einen neuen Kandidaten für den Vereins-Vorsitz vorgestellt - die Wohnbau Moskitos haben Anfang der Woche die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Und schon an diesem Freitag hat die Mannschaft die Chance, in sportlicher Hinsicht mit guten Nachrichten nachzulegen. Dann kommen die BlackDragons Erfurt zum Showdown um die Teilnahme an den Pre-Playoffs in die Eissporthalle West (20 Uhr). Mit einem Sieg würde der ESC die Tür zur Extra-Runde sperrangelweit aufstoßen. Andererseits: Verlieren die Mücken, wäre das Erreichen ihres Saisonziels akut gefährdet.

Moskitos denken nicht an Rechenspielchen

Reichlich Druck also auf dem Kessel – wenngleich Coach Thomas Schneeberger der Partie gelassen entgegen sieht. „Die Ausgangslage ist klar, es ist ein richtungsweisendes Spiel. Aber das spielt in der Herangehensweise keine Rolle“, meint der Trainer. Wichtig sei, „dass wir von Beginn an voll fokussiert sind.“ Derzeit belegt der ESC den von beiden Klubs begehrten zehnten Platz - fünf Punkte vor Erfurt, das eine Partie weniger absolviert hat. Bei einer Pleite hätten die Moskitos ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Sollten die Essener jedoch gewinnen und auch am Sonntag bei den Rostock Piranhas (19 Uhr) punkten, wäre ihnen das Pre-Playoff-Ticket unter Umständen nicht mehr zu nehmen.

Auf Rechenspielchen will sich Schneeberger erst gar nicht einlassen. „Unabhängig vom Ausgang ist auch nach dem Spiel noch alles möglich“, sagt er. „Aber natürlich wollen wir unser Saisonziel so schnell wie möglich erreichen.“ Gelingt das, müsste der ESC ohne Förderlizenz-Goalie Hendrik Hane auskommen. Der U20-Nationaltorhüter bestritt bislang fünf Partien am Westbahnhof. Bei nur noch vier ausstehenden Spieltagen hat er keine Chance mehr, die erforderlichen zehn Einsätze vorzuweisen. Ob er die Moskitos gegen Erfurt dennoch verstärkt, wird sich kurzfristig entscheiden.

Wächtershäuser und Stähle haben die Freigabe der DEG

Immerhin haben Jan Wächtershäuser und Marc Stähle die Freigabe für das gesamte Wochenende von der DEG erhalten. Nicht unwichtig für die Essener, denn die Jungspunde bewiesen sich zuletzt als echte Verstärkungen. „Sie machen uns viel variabler und sind aufgrund ihres Tempos ideale Konterspieler“, lobt Schneeberger. Und auch bei den etablierten Kräften sieht es wieder besser aus. Verletzungen und eine Grippewelle hatten die Reihen zuletzt arg gelichtet. Gegen Leipzig am Sonntag (1:3) standen gerade mal zehn Feldspieler zur Verfügung – von denen sieben angeschlagen spielten. Peter LeBlanc, Valentin Pfeifer sowie Sebastian Lehmann werden weiterhin fehlen. Toni Lamers und Thomas Richter waren am Donnerstag noch Wackelkandidaten für das Duell mit Erfurt.

Die Form spricht jedenfalls für Essen: Während die Moskitos unter Schneeberger verbessert auftraten, kassierten die BlackDragons sechs Pleiten in Serie. „Sie haben trotzdem ihre Qualitäten. Wir gehen mit dem nötigen Respekt ins Spiel.“ Warnung genug sollte das letzte Heimspiel gegen Erfurt sein, dass die Essener mit 5:7 verloren hatten. Ein ähnliches Ergebnis könnte diesmal fatale Folgen haben.

Das Restprogramm: Essen: BlackDragons Erfurt (H), Rostock Piranhas (A), Hannover Indians (H), Krefelder EV (A); Erfurt: Moskitos Essen (A), Hannover Indians (H), Krefelder EV (H), Saale Bulls (A), Crocodiles Hamburg (H)