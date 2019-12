ETB Miners – Bayer Giants Leverkusen 86:87 (45:42)

85:81 und noch 45 Sekunden auf der Uhr: Alles deutete auf den ersten Sieg der ETB Wohnbau Miners hin. Doch die Hoffnung des Regionalliga-Schlusslichtes trog, denn am Ende mussten die Miners den Bayer Giants Leverkusen zum 86:87-Sieg gratulieren.

Zunächst gab es für die Schwarz-Weißen vor der Begegnung personell positive Nachrichten. Chris Alexander musste seine Reise in die USA kurzfristig auf die kommende Woche verschieben und konnte so gegen die jungen Giants mitwirken. Und sein Team zeigte von Beginn an einen starken Auftritt. Der Ball lief besser durch die eigenen Reihen, und in der Verteidigung stellten die Gastgeber Leverkusen immer wieder vor Probleme. Michael Möbes erzielte im Auftaktviertel acht seiner zehn Punkte, und nach einem 11:11-Gleichstand setzten sich die Essener zur 31:17-Führung nach zehn Minuten ab. Es war das mit Abstand das beste Viertel der gesamten Saison.

Bestes Viertel der gesamten Saison

Doch diese gute Leistung retteten die Miners nicht bis ins zweite Viertel. Leverkusen fand besser ins Spiel und verkürzte den Rückstand mit einem Lauf auf fünf Punkte (35:30). Erst zum Schluss des Viertels behauptete sich das Heimteam, vor allem Dank Jonathan Broer, der gleich acht Punkte in der Schlussphase des zweiten Viertels erzielte, so dass es mit einer knappen 45:42-Führung in die Pause ging.

Christopher Alexander (am Ball) stand doch im Team der Miners und war mit 26 Punkten wieder bester Werfer bei der knappen 86:87-Niederlage gegen die Leverkusener Gäste. Foto: Michael Gohl/FFS

Zum Start der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel. Ein Lauf der Essener wurde erneut von der Leverkusener Seite gekontert, doch keins der beiden Teams konnte sich bedeutend absetzen. Immer besser fand nun auch Shooting Guard Chris Alexander ins Spiel, der schlussendlich mit 26 Punkten wieder Topscorer seines Teams war. Denkbar knapp führten die Miners mit 67:66 vor dem Schlussabschnitt.

Das Schlussviertel bot den Essener Basketballfan alles: Beim Stand von 71:79 und noch vier Minuten auf der Uhr sah es so aus, als würde sich das Blatt zur Leverkusener Seite wenden. Doch unter anderem drei Steals vom starken George Moukas, der Alexander gut in Szene setzte, brachten die Miners wieder heran, bevor Noah Westerhaus mit einem Dreier zum Ausgleich die Halle zum Beben brachte. Bei noch 45 Sekunden und einem Spielstand von 85:81 war der erste Sieg zum Greifen nahe, doch ein Dreier von Daniel Merkens brachte die Leverkusener zum Jubeln. Acht Sekunden vor Schluss stand es 86:86 mit Ballbesitz und der anscheinend letzten Wurfchance für den ETB.

Spannende Crunchtime

Doch die Essener schlugen aus diesem Angriff keinen Profit, denn Chris Alexander hatte nicht aufgepasst und stand beim Wurf mit dem Fuß im Aus. Ein letztes taktisches Foul von Moukas bedeutete zwei Freiwürfe für Leverkusens Jacob Engelhardt, der einen seiner Versuche zum 87:86 verwandelte. „Im Vergleich zum Hinspiel war es ein Quantensprung, jedoch fehlte uns das Quäntchen Glück in den letzten 45 Sekunden. Das Team verbessert sich von Woche zu Woche, jetzt müssen wir uns auch einmal belohnen. Wer die letzte Minute live gesehen hat, kann aus Essener Sicht nur frustriert über den Ausgang des Spiels sein“, analysierte Interimscoach Björn Barchmann.

ETB: Alexander (26), Westerhaus (18), Hamad (3), Tauch, Mi. Möbes (10), Bakkali (14), Broer (8), Plescher, Moukas (5), Isanza (2) und Pobric

Die Viertel: 31:17, 14:25, 22:24, 19:21