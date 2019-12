Kray muss nach dem 1:2 den Blick nach unten richten

FC Kray – VfB 03 Hilden 1:2 (0:1). Der FC Kray ist aktuell nicht vom Spielglück verfolgt: Dementsprechend muss sich der Aufsteiger nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie wohl in Richtung untere Tabellenhälfte orientieren. Gegen den VfB Hilden kassierten die Essener eine vermeidbare Pleite, agierten zudem noch über eine Halbzeit in Unterzahl.

Dabei hatte Spielmacher Yassine Bouchama in der 35. Minute die große Chance, seine Farben in Führung zu bringen: Nach einem Handspiel eines Gäste-Verteidigers im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Hausherren. Dem sonst so sicheren Bouchama versagten die Nerven, und sein Versuch landete über dem Gehäuse von VfB-Keeper Marvin Oberhoff. Zugegeben - die Führung für die Truppe von Kray-Trainer Philip Kruppe wäre zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft gewesen, weil Hilden in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft war.

Bouchama verschießt einen Handelfmeter

Nur wenige Minuten nach dem verschossenen Elfmeter belohnte sich der Gast für eine gute Leistung und ging durch Talha Demir per Strafstoß in Führung (40). Dem Tor vorausgegangen war ein Handspiel von Yunus Emre Cakir, der für dieses Vergehen mit der Ampelkarte vom Platz gestellt wurde. Für Kruppe eine spielentscheidende Situation: „Das passt zu unserer Phase. Wir agieren in vielen Szenen nicht clever genug“, betonte der 34-Jährige.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich seine Elf in Unterzahl und hatte viel Ballbesitz und Spielkontrolle, konnte sich aber nur wenige Torchancen erarbeiten. Eine dieser Möglichkeiten nutzte dann Kray-Kapitän Kevin Barra (55.). Der Top-Torjäger der Krayer erzielte den verdienten Ausgleich durch einen Distanzschuss. Insgesamt war Philip Kruppe mit dem Auftreten seiner Mannschaft im zweiten Durchgang zufrieden: „Wir haben eine tolle zweite Hälfte gespielt und waren deutlich stärker als Hilden. Leider konnten wir uns für unseren Aufwand nicht belohnen“, haderte der A-Lizenz-Inhaber.

Kray belohnt sich für den Aufwand nicht

Trotz der Krayer Feldüberlegenheit, waren es die Gäste, die das entscheidende Tor markierten. VfB-Matchwinner Talha Demir verwertete einen Angriff und erzielte seinen persönlichen Doppelpack (77.). Der Linien-Chef der Hausherren ärgerte sich vor allem über die Entstehung des Treffers: „Der Gegentreffer war absolut vermeidbar. Wir lassen uns trotz Unterzahl auskontern. Das darf uns nicht passieren. Trotzdem bin ich mit der Mentalität meiner Truppe zufrieden. Wir haben nach dem Platzverweis eine gute Körpersprache an den Tag gelegt“, analysierte Kruppe. Der Oberliga-Aufsteiger fiel durch die sechste Saisonniederlage auf den achten Tabellenplatz zurück und will am kommenden Spieltag gegen den Tabellennachbarn 1.FC Kleve wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

FC Kray: Delker- Barra (80. Elouriachi) - Nhu (80. Kern) - Dalyanoglu- Tomasello- Schmidt- Bouchama- Rami (90. Eren)- Cakir- Niedzicki- Kehrmann

Tore: 0:1/1:2 Demir (40.,77.), 1:1 Barra (55.).

Besondere Vorkommnisse: Bouchama (FCK) verschießt Handelfmeter (35.), Gelb-Rote Karte für Cakir (40.).