Kray erhofft das Ende der Negativ-Serie

Seit sechs Liga-Spielen wartet der FC Kray wieder auf einen Sieg. Eine denkbar undankbare Serie, vor allem in Anbetracht des Zustandekommens. Nun geht es gegen den 1. FC Kleve, und der kommt mit Rückenwind.

Schließlich fuhren die Schwanenstädter zuletzt in der 95. Minute einen 3:2-Sieg gegen den ETB ein. Der FC Kray kannte das aus den letzten Wochen eher andersrum. „Wir müssen uns das Spielglück wieder erarbeiten“, sagt Philip Kruppe vor dem ersten Rückrundenduell am Sonntag. „Die letzten Wochen waren frustrierend für uns. Wir wollen uns für unseren Aufwand endlich wieder belohnen. Wir arbeiten sehr hart und versuchen, Dinge zu verbessern, um wieder hinzubekommen, was uns in guten Phasen ausgemacht hat.“

Das Hinspiel am ersten Spieltag konnten die Krayer mit 2:0 für sich entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt war Kruppe nur wenige Tage im Amt. Für Kleve war es der Beginn eines schwachen Saisonstarts. „Sie haben sich aus einer schwierigen Anfangsphase herausgekämpft. Ich glaube, dass dort ein selbstbewusster und kompakter Gegner auf uns wartet.“ Verzichten muss er weiterhin auf den gesperrten Kamil Poznanski und Maurice Tavio Y Huete, der wieder Probleme mit seinem Knie hat. „Wir werden bei ihm kein Risiko eingehen. Er soll in Ruhe pausieren.“