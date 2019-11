Humann-Reserve mit der bislang schwächsten Saisonleistung

Regionalliga

VV Humann II – RSV Much & Buisdorf 0:3 (15:25, 16:25, 20:25).

Mit der schwächsten Saisonleistung musste sich die Essener Zweitvertretung klar geschlagen geben. Der Tabellenzweite ließ die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel kommen und nahm so verdient alle Punkte aus der Sporthalle am Hallo mit. Der VVH rutsche auf den sechsten Platz ab.

Regionalliga Frauen

VV Humann – ASV Senden 3:0 (25:23, 25:12, 25:13). Zu Spielbeginn agierten die Essenerinnen noch zu verhalten und konnten sich nicht entscheidend absetzen. Nach dem knappen Satzgewinn drehten die VVH-Spielerinnen um die starke Annika Netz dann aber auf und ließen dem Abstiegskandidaten keine Chance. Damit festigten die Gastgeber ihren Platz im Tabellenmittelfeld.

Oberliga

FC Augustdorf – VV Humann III 3:0 (25:22, 25:20, 25:23). Nach der zweiten Niederlage in Serie haben die Humänner den Anschluss an die Tabellenspitze vorerst verloren. Der starke Aufsteiger setzte sich in allen drei Durchgängen knapp durch und schloss in der Tabelle nach Punkten zum VVH auf.

Oberliga Frauen

PTSV Aachen II - Tusem 3:0 (25:23, 25:11, 25:18). Die Aufgabe beim Tabellenführer erwies sich als die erwartet schwere. Zwar hielten die Essenerinnen vor allem im ersten und zu Teilen im dritten Durchgang gut mit, etwas Zählbares sprang für das Team von Trainer Peter Herzog trotzdem nicht heraus.

Verbandsliga

VV Humann IV – Saxonia Münster 0:3 (17:25, 16:25, 22:25). Die Gastgeber leisteten sich die dritte Niederlage in Serie und sind damit erst einmal ins Mittelfeld abgerutscht. Der VVH spielte zu viele Fehler in Annahme und Angriff und machte es den Münsteranern somit leicht, alle drei Zähler mitzunehmen.

VV Humann V – TV Mesum. Der TV Mesum musste die Partie wegen zu vieler Ausfälle kurzfristig absagen.

TVG Holsterhausen – BW Aasee II 3:0 (25:22, 25:19, 25:15). Mit einem ungefährdeten Erfolg holten sich die TVG den fünften Sieg im sechsten Spiel. Pascal Mensel und Joachim Weß waren dabei die Garanten dafür, dass der Tabellenneunte keine Chance hatte. In der Tabelle rutschte Holsterhausen zwar hinter das Nachwuchs-Team des WVV, doch die Mannschaft spielt außer Konkurrenz, so dass die Essener weiter Spitzenreiter der regulären Teams sind.

Verbandsliga Frauen

TuS Lintorf - SG Bottrop/Borbeck 2:3 (23:25, 27:25, 25:23, 10:25, 12:15). Beim Tabellenletzten entwickelte sich das von SG-Trainer Florian Rieck erwartete spannende Duell. Nach der knappen 1:0-Führung gaben die BoBos den zweiten und dritten Satz mit einer schwächeren Leistung ebenso knapp ab. Mit einer deutlichen Steigerung im vierten Spielabschnitt kam die SG zurück und stellte die Weichen auf Sieg. Im Tiebreak erwiesen sich die Gäste dann nervenstark und setzen sich durch.