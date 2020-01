Homberg sollten RWE-Fans aus den Köpfen streichen

Essen. Es ist angegrillt an der Hafenstraße, das neue Sportjahr hat begonnen. Rund um den Trainingsauftakt bei Bier und Bratwurst fachsimpeln ist mittlerweile zu einer liebgewordenen und gut besuchten Veranstaltung herangewachsen. Gut besucht auch das Training als solches. Alle Spieler haben den Weihnachtsbraten gut verdaut, sind einsatzbereit. In den vergangenen Jahren war es oft anders, konnte man die gesunden Spieler manchmal an zwei Händen abzählen, überspitzt formuliert.

Das Verletzungspech macht bislang einen Bogen

Es fällt positiv auf, dass uns das Verletzungspech in dieser Saison bislang noch nicht wirklich aufgesucht hat. Soll auch ruhig wegbleiben! Im Weg aktuell eher doch noch das kleine Wörtchen „Homberg“. Es ist noch in den Köpfen und ärgert alle, die es mit dem RWE gut meinen. Besonders ärgert es Spieler und Verantwortliche. Daher sollten wir „Homberg“ jetzt zu Jahresbeginn ganz gepflegt aus den Köpfen streichen, was hiermit geschehen ist! Ich habe keine Lust mehr auf ein zweites „Lübeck“. Ist somit abgehakt und wir können nach vorne gucken, Richtung Trainingslager und grobe Blickrichtung Kölner Jungböcke.

Zeitnah wurde ligenweit das Transferfenster geöffnet, sorgt für Durchzug und Spekulationen. Die Transferperiode ist also eröffnet; bis Ende Januar dürfen sich Kaderplaner, Berater und Spieler noch einmal richtig Gedanken darüber machen, wie sich die berufliche Zukunft des einen oder anderen Spielers gestaltet. Ob man den Bestand (Kader) bestmöglich verwaltet oder gar noch erweitert. Unser RWE steht ja nach der ersten Saisonhälfte nicht nur gut, sondern auch recht breit dar. Der rotationsfreudige Christian Titz hat in Liga und Pokal viele Spieler gebracht, so weitestgehend auf eine Stammelf verzichtet.

Ein Trio hat keine guten Karten mehr bei Christian Titz

Unter dem Strich also eine Situation, in der alle Spieler der Mannschaft weiterhelfen konnten und können. In der sich alle als Teil der Mannschaft und des Erfolgs fühlen dürfen. Alle? Leider nein, wohl nicht alle! In jeder Mannschaft gibt es leider doch diejenigen Spieler, die nicht oder kaum berücksichtig werden. Die mit der Situation wohl auch unglücklich sind. Im Falle von RWE sind das aktuell Robin Heller, Enzo Wirtz und Jonas Erwig-Drüppel, die in das Transferfenster gestellt werden könnten, um von anderen Vereinen besser gesehen zu werden.

Dieses Trio hat keine guten Karten mehr, um beim Trainerteam mal ein „Full House“ auf den Tisch zu legen. Speziell im Falle von Enzo Wirtz auch eine emotionale Sache für den Fan. Wir sind nun mal so: Wer gegen Oberhausen eine gute Halbzeit mit zwei Toren krönt und dadurch maßgeblich am wichtigen Nachbarschaftserfolg gegen RWO beteiligt war, ja, den hätte manch Fan gerne öfter kicken sehen. Insbesondere in Anbetracht unserer nicht hohen Torquote.

Robin Heller konnte nie die ganz klare Nummer eins werden

Bei Robin Heller ist es bitter, da er einer von denjenigen ist, die schon länger an der Hafenstraße ihre Brötchen verdienen. Robin Heller hatte das Glück, zu uns zu kommen, als wir gerade mal wieder damit beschäftigt waren, einen Torwart wie die berühmte arme Sau durch das (Hafenstraßen-)Dorf zu treiben. Auch gegen den hochgehandelten Lukas Raeder als Nachfolger des vertriebenen Niclas Heimann konnte sich Robin Heller behaupten, ohne jedoch eine ganz klare Nummer Eins zu werden. Das und die Umstellung auf den mitspielenden Torwart hatte zur Folge, dass seine Dienste in dieser Saison noch nicht einmal in Anspruch genommen wurden.

Wie sich auch nun die Zukunft für die Drei gestaltet: Alles Gute und vielen Dank! Ach so: Es sollte nun keiner damit anfangen, wieder einen der unseren durch das imaginäre Dorf treiben zu wollen. Das war nie gut. Ist nicht gut. Und wird nie gut sein!