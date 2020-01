HC Essen steht zum Rückrunden-Auftakt vor Meilenstein

Regionalliga

HC Essen - Crefelder HTC II (So., 14, Kupferdreh.).

Für den HCE-Coach Philipp Weide kann das Verfolgerduell nach der vierwöchigen Weihnachtspause zum Rückrunden-Auftakt ein Meilenstein in Richtung Aufstieg werden: „Bei einem Sieg können wir einen Riesenschritt in Richtung zweite Bundesliga machen. Krefeld ist ein starker und erfahrener Gegner. Man darf gespannt sein, wer in den Farben der Zweitvertretung des Bundesligisten auflaufen wird. Dennoch sollten solche Überlegungen nur Makulatur sein. Wenn wir es schaffen, eine konzentrierte Leistung abzurufen, werden wir in der Lage sein, den 6:5-Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen.” Der HCE kann am sechsten Spieltag das erste Mal auf den gesamten Kader zurückgreifen.

2. Regionalliga

Etuf - Club Raffelberg (So.,10.30). Ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften, die nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter Wuppertal liegen. Betreuer Joachim Reinhardt stellt sich auf einen Kampf auf Augenhöhe ein: „Raffelberg, zu Beginn der Saison der Aufstiegsfavorit, wird sicher Revanche für die 5:6-Niederlage nehmen wollen. Zudem haben sich die Raffelberger in den letzten drei Spieltagen deutlich verbessert. Für den Verlierer wird es schwer, noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Ein Unentschieden hilft keinem der beiden Teams.“

Oberliga

Uhlenhorst Mülheim III - ETB (So., 16). Die Schwarz-Weißen fahren als klarer Außenseiter zur Drittvertretung des Bundesligisten. Zum Saisonstart kassierte das Team von Trainer Tobias Bierkämper bereits eine 2:6-Niederlage.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh - Oberhausener THC IV (So., 16, Kupferdreh). Bereits das zweite Spiel in diesem Jahr für den HTC, der mit einem 6:4 (2:2) gegen Preußen Duisburg den ersten Sieg verbuchte. Dadurch kletterte das Team von David Ortmann auf Platz drei, einen Platz vor dem Relegationsrang und zwei Plätze vor dem direkten Abstieg. Tore: Großheimann, Ortmann, Breuer (je 2). Gegen den Tabellenführer OTHC Oberhausen möchte sich der HTC für die klare 2:11-Auftaktniederlage revanchieren.

Damen-Regionalliga

HC Essen - RTHC Leverkusen (12, Kupferdreh). Rückrundenauftakt für die Damen des HCE gegen den Tabellenzweiten. „Bei der 1:8-Niederlage im Hinspiel haben wir unsere schwächste Saisonleistung gezeigt und das hat Leverkusen sehr effizient genutzt. Unser Ziel ist eine deutliche Leistungssteigerung. Dann haben wir auch die Chance zu punkten“, ist Betreuer Stephan Ostermann zuversichtlich.

Etuf - Gladbacher HTC (So., 13). Im Kampf um den Klassenerhalt ist ein „Dreier“ Pflicht für das Team von Trainer Belal Enaba. Nach dem 6:0-Erfolg zum Saisonauftakt in Gladbach sieht Susanne Struth die Damen des Etuf in der Favoritenrolle: „Der HTC steht nach der Hinrunde bislang punktlos am Tabellenende.“

Damen-Verbandsliga

TV Jahn Oelde - ETB (So., 15). Die ETB-Damen können die Tabellenführung ausbauen. Das punktlose Schlusslicht aus Oelde ist klarer Außenseiter.

2. Damen-Verbandsliga

HTC Kupferdreh - Mettmanner THC II (18, Kupferdreh). HTC-Sprecher Carsten Ackermann fordert einen Sieg und setzt dabei auf die starke Abwehr: „Bei drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer RW Velbert wollen wir weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben.“