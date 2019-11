HC Essen lässt mit der Schlusssirene zwei Punkte liegen

Regionalliga

HC Essen - RW Köln II 5:5 (4:3).

„Wir haben zwei Punkte liegen gelassen“, zog Betreuer Joachim Boddenberg enttäuscht das Fazit. Der HCE begann druckvoll und ging bereits in der zweiten Minute durch Johannes Späker in Führung. Die Kölner glichen wenige Minuten später durch einen Konter aus. Danach begann die stärkste Phase des HCE. Die Mannschaft stand stabil, kombinierte sicher und zog durch Johannes Späker (2) und Fabian Vadaguer auf 4:1 davon. Kurz vor dem Wechsel nutzte die Zweitvertretung des Bundesligisten zwei Fehler zum Anschluss. Nach dem Wiederbeginn ließen beide Mannschaften klare Chancen aus. Schließlich gelang den Kölnern der Ausgleich zu 4:4. Das Spiel wurde nun hektisch. Köln kassierte zwei gelbe Karten. Der HCE nutzte die Überzahl und stocherte Marc Heimeshoff den Ball zum 5:4 über die Linie. Fast mit der Schlusssirene gelang den Kölner aus einer unübersichtliche Situation der Ausgleich.

HCE: Boddenberg, Brodersen, Dühr, Franzen, Goerdt, Heimeshoff (1), Reinhard, Schäfers, J. Späker (3), R. Späker , R., Verdaguer (1).

Damen Regionalliga

Etuf - RTHC Leverkusen 2:2 (2:2). Leverkusen hatte den besseren Start und ging in der siebten Minute durch Ronja Mittmann in Führung. Obwohl die Damen des Etuf nun besser ins Spiel kamen, kassierten sie jedoch acht Minuten später das 0:2 durch Lea Wolff. Keineswegs geschockt durch den frühen Rückstand übernahm das Team von Trainer Belal Enaba die Initiative und kam im Gegenzug durch eine Strafecke von Nicola Paus zum Anschluss, dem Maren Hülser (24.) den Ausgleich folgen ließ. Das Spiel blieb auch nach dem Wechsel mit Großchancen auf beiden Seiten ausgeglichen. In der 39. Minute hatten sie das Pech, dass eine kurze Ecke nur den Pfosten traf. In der Schlussphase zeichnete sich Etuf-Torhüterin Nina Zibuschka mehrfach aus. Susi Struth war mit dem Punkt zufrieden: „Es war ein ausgeglichenes Spiel mit einem leistungsgerechten Ergebnis.

Etuf: Zibuschka, Schellberg; A. Stanc, Teichelkamp, Giskes, Barfeld, Paus (1), Berger, M. Hülser (1), H. Stanc.

Freuen sich über den gelungenen Hallenauftakt: Britta Brauer (links) und Lisa Strohbücker vom HC Essen. Foto: Michael Gohl/FFS

HC Essen - DSD Düsseldorf 6:3 (4:2). Ein optimaler Saisonauftakt für die HCE-Damen, die mit einem Blitzstart bereits nach 30 Sekunden durch Jana Pateisky in Führung gingen. Nur sechs Minuten später erhöhte Lisa Strohbücker auf 2:0. In der 11. Minute war es dann Franziska Rummeni, die mit einem Rückhandschlenzer das 3:0 erzielte. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel und waren mit einer Strafecke erfolgreiche (23.). Lisa Strobücker stellte mit einem Siebenmeter den alten Abstand wieder her (27.). Nach dem Wechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Der nächste Treffer fiel allerdings erst in der 45. Minute durch Nina Klinge, die mit einem weiteren Siebenmeter zum 5:2 für die Vorentscheidung sorgte. „Ein sehr guter Einstieg in die Hallensaison mit einer tollen Teamleistung. Im Vergleich zur Vorbereitung waren wir heute über die gesamte Spieldauer deutlich konstanter und haben ohne Hektik aus der Defensive gespielt“, zog Trainer Jens Lüninghöner zufrieden Bilanz.

HCE: K. Brauer; Behr, B. Brauer, Büser, Klinge (2), Kruft, Pateisky (1), Rummeni (1), Strohbücker (2), Tondorf, Usala.

2. Regionalliga

Etuf - THC Münster 5:8 (4:1). Eine bittere Niederlage für den ambitionierten Etuf und Mannschaftsbetreuer Joachim Reinhardt: „Wir waren nur in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit richtig bei der Sache. Das ist einfach zu wenig, um in der gleichmäßig besetzten Liga punkten zu können.“ Münster war von Beginn an hellwach, bestimmte das Spiel und hätte deutlich höher als 1:0 führen können. Bis zur 20. Minute mühte sich der Etuf vergeblich. Die ersten beiden Strafecken wurden vergeben. Erst das 1:1 durch Florian Teichelkamp nach einem Solo in der 21. Minute weckte die Gastgeber auf. Bis zur Pause drehten sie das Spiel durch Tore von Marian Marx (Strafecke, 24. Minute) und Florian Teichelkamp (27./28). Münster verkürzte bis zur 36. Minute durch zwei Treffer von Jan Becker auf 3:4 und ging mit einem Doppelschlag (40./44) mit 5:4 erstmals in Führung. Nach dem Ausgleich durch Leon Hansen (49.) hatten die Gäste in der Schlussphase klare Vorteile.

Oberliga

VfB Hüls - ETB 9:5 (3:2). „Durch unsere durchwachsene Saisonvorbereitung scheinen wir nun an unsere eigenen Grenzen zu stoßen“, resümiert Trainer Tobias Bierkämper. Der ETB machte eines seiner besseren Spiele, gegen den Angstgegner aus Hüls. Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit liefen die Schwarz-Weißen immer einer VfB-Führung hinterher. Beim 4:6 ersetzten sie ihren Torhüter Luis Piontek, der einen guten Einstand gab, ohne Erfolg durch einen sechsten Feldspieler.

Tore ETB: Marc-Sebastian Kraft (2), Kilian Kohs, Lukas Marcinkowski, Michael Reifenberg

2. Verbandsliga

OTHC Oberhausen III - HTC Kupferdreh 11:2 (5:1). Oberhausen bestrafte die zahlreichen Kupferdreher Fehler eiskalt. Die beiden Tore erzielten Niklas Großheimann und Felix Breuer.

Damen Verbandsliga

HC Georgsmarienhütte - ETB 6:10 (2:4). Zweiter Erfolg für die ETB-Damen beim Mitabsteiger aus der Oberliga. Die Schwarz-Weißen hatten deutliche Vorteile, führten überwiegend mit zwei Treffern, konnten sich jedoch erst gegen Ende der Partie entscheidend absetzen. Die Niedersachsen blieben nur durch Einzelaktionen gefährlich.

Tore: Wolf (8), Poßehl, Hübscher.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh - SW Neuss II 7:0 (4:0). Zweiter „Zu-Null-Sieg“ bescherte den HTC-Damen einen glänzender Saisonstart. Das Team von David Ortmann spielte von Beginn an konzentriert. HTC-Torfrau Annika Emmerich parierte beim Stand von 2:0 einen Siebenmeter.