Für Moskitos soll die Saison wenigstens versöhnlich enden

Der Countdown läuft: Acht Partien stehen in der Oberliga-Hauptrunde noch aus, ehe am ersten Märztag abgerechnet wird. Aus Sicht der Wohnbau Moskitos lässt sich schon jetzt festhalten, dass es alles in allem eine Saison zum Vergessen war. Doch noch besteht Hoffnung, es ist sogar wahrscheinlich, dass der ESC wenigstens das Trostpflaster Pre-Playoffs mitnimmt – und über Umwege sogar noch in die Playoffs gelangt.

Ein Sieg im direkten Duell mit Erfurt ist Pflicht

Die Essener liegen derzeit zwei Punkte vor den Black Dragons Erfurt auf dem zehnten Platz. Damit diese Konstellation bis zum Ende bestehen bleibt, ist ein Sieg im direkten Duell (21. Februar) wohl Grundvoraussetzung. Es wäre aber auch hilfreich, zuvor den ein oder anderen unverhofften Zähler gegen die vermeintlich stärkeren Klubs einzusammeln. Zum Beispiel an diesem Wochenende, wenn es zunächst am Freitag zu den Saale Bulls (20 Uhr) und am Sonntag zu Hause gegen den EV Duisburg (18.30 Uhr) geht. Beide Teams belegen derzeit die Heimrecht-Ränge für die Pre-Playoffs, kämen daher für ein baldiges Wiedersehen durchaus infrage.

Die Moskitos kassierten beim 4:5 gegen die Hannover Scorpions am Sonntag die fünfte Pleite in Serie, zeigten sich aber formverbessert. Ob das auch an der Freistellung von Coach Larry Suarez wenige Stunden zuvor lag? Interimstrainer Thomas Schneeberger hatte nach der Partie zumindest festgestellt, „dass die Mannschaft intakt ist. Quertreiber sind hier nicht dabei, alle ziehen an einem Strang.“ Ein Eindruck, der sich in so mancher Partie in den vergangenen Wochen nicht unbedingt gewinnen ließ. Jedenfalls wird der etatmäßige Jugendtrainer auch bei den Saale Bulls und im Derby an der Bande stehen. Das bestätigt Vereinssprecher Thomas Wilken. Zudem betont er, dass der ESC auf der Suche nach einem Trainer sei, der bestenfalls noch vor dem Saisonende übernimmt.

Finanzielle Zukunft des Vereins ist nach wie vor unklar

Noch dringender fahnden die Essener nach einem dritten Kandidaten für den Vorstand. Die für den vergangenen Sonntag anberaumte Wahl musste aufgrund des kurzfristigen Rückzugs eines Anwärters auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Noch hat sich niemand gemeldet“, sagt Wilken Mitte der Woche. Dass die finanzielle Zukunft des Vereins nach wie vor unklar erscheint, vereinfacht die Suche wohl nicht. Gewissheit herrscht dafür in personeller Hinsicht im Team - wieder mal sind es keine gute Neuigkeiten für den ESC. Denn für Fabio Frick (Handgelenk) und Valentin Pfeifer (Knie) ist die Saison beendet. Das ergaben weitere Untersuchungen.

Ganz so dezimiert wie zuletzt werden die Mücken aber nicht auflaufen. Toni Lamers und Sebastian Lehmann kehren in den Kader zurück. Und da die Düsseldorfer EG spielfrei hat, kann der ESC am Sonntag mit einer Handvoll Talente des Kooperationspartners planen. Womöglich fahren sogar Förderlizenzspieler mit nach Halle. Gegen die Bulls gab es für die Moskitos in den bisherigen drei Duellen nichts zu holen (1:4, 1:4, 2:3 n.V.). Wilken ist dennoch „guter Hoffnung, dass wir den Schwung von Sonntag mit ins Wochenende nehmen und zwei gute Partien abliefern werden.“