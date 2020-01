Für die MTG Horst geht es nur um die Höhe des Sieges

Herren-Verbandsliga

TTC Altena II - MTG Horst (10).

Bei den inzwischen auf den vorletzten Platz abgerutschten Sauerländern scheint es nur die Frage zu sein, in welcher Höhe die MTG den 9:0-Sieg aus der Vorrunde wiederholen kann. Ein Wiedersehen mit Wilfried Lieck wird es allerdings diesmal nicht geben, denn der Altmeister bestritt seit Oktober kein Spiel mehr.

Bayer Uerdingen II - Adler Union Frintrop (Sa. 18.30). Auf dem Sprung zur Spitze wurde Adler Union vor einer Woche brutal ausgebremst. Der Schock im 13. Saisonspiel sollte allerdings nicht so tief sitzen, dass sich die Frintroper beim Schlusslicht einen weiteren Fehltritt erlauben.

Post SV Oberhausen - TTV Altenessen (Sa. 18.30). Spätestens nach dem Clou des Aufsteigers in Frintrop ist der TTVA hinreichend gewarnt, das Auswärtsspiel sehr ernst und nicht den klaren 9:3-Hinspielerfolg zum Maßstab zu nehmen. Vor allem an der Spitze sind die Gastgeber sehr stark besetzt und werden Lukas Ranft sowie Stivin Matti das Leben wieder schwer machen.

Herren-Landesliga

DJK Franz-Sales-Haus - PSV Oberhausen (11, Sportzentrum Ruhr). Der Spitzenreiter ist gewarnt, denn schon in der Vorrunde konnte beim 9:6 ein Punktverlust nur mit Mühe verhindert werden. Gegen den Tabellendritten erneut ohne David Sprenger und Ozan Kizitates anzutreten, wäre ein unkalkulierbares Risiko.

VfL Winz-Baak - Adler Union Frintrop II (Sa. 18.30). Um nach dem Punktverlust in Oberhausen den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen, darf sich der Verfolger keinen weiteren Ausrutscher gestatten. Die Adler-Reserve möchte allerdings gerne wieder auf Rang drei vorrücken.

Adler Union Frintrop III – Preußen Elfringhausen (11, TH Frintroper Wasserturm). Obwohl der 9:7-Hinspielsieg äußerst mühsam war, haben die Frintroper gegen das Schlusslicht beide Zähler fest eingeplant, um im Kampf um den Klassenerhalt weiteren Boden gut zu machen.

NRW-Liga Damen

SG Steele – TTG Netphen (Sa. 17.30, TH Fürstinstr). Wegen einer plötzlichen Erkrankung von Alexandra Höffken konnte Steele in der Vorrunde bei den Siegerländern nur mit drei Spielerinnen antreten. Dennoch wird es nicht einfach sein, sich für das 4:8 zu revanchieren, denn das magere Unentschieden in Dortmund zeigte, dass es in der Mannschaft nach wie vor an allen Ecken und Enden hakt.

Damen-Verbandsliga

DSJ Stoppenberg - TSSV Bottrop (Sa. 18.30, TH Hövelstr.). Bei nur noch fünf ausstehenden Begegnungen würde ein Stoppenberger Sieg in dem Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger mehr als nur eine Vorentscheidung bedeuten, denn dann könnte das DSJ-Quartett den Aufstiegs-Sekt schon kalt stellen.

TTC Wuppertal II - DJK Franz-Sales-Haus (Sa. 18.30). Die FSH.-Damen sind mit zwei Niederlagen in das neue Jahr gestartet. Mit der Aussicht, Rang zwei wieder zurück erobern zu können, ist beim Tabellenletzten ein doppelter Punktgewinn aber keine Frage.