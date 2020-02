Fünf Essener bei den Senior Indoor Open erfolgreich

Bei der achten Auflage der internationalen German Seniors Indoor Open stellte der Tennisverband Niederrhein (TVN) elf Sieger in den Einzeln. Im TVN-Zentrum an der Hafenstraße schlugen bei diesem Turnier insgesamt 400 Spielerinnen und Spieler auf.

Der TC Bredeney, der im Vorjahr erstmals die Organisation auf Wunsch des Tennisverbandes übernommen hatte, erhielt viel Lob für die reibungslose und zügige Ausrichtung dieses Events, das dadurch bereits nach nur sechs Tagen vorzeitig endete.

Viel Lob für die Turnier-Verantwortlichen

Stellvertretend für die Aktiven bedankte sich Spielerin Gillian Brook (Großbritannien) bei der Turnierleiterin Isolde Dehmel: „Es ist alles wunderbar gelaufen, eine großartige Organisation. Ich werde im nächsten Jahr wiederkommen und noch einige Freunde mitbringen.“ Die Britin ist bereits bei einer Vielzahl großer internationaler Turnieren im Senioren-Tennis erfolgreich gewesen. Sie setzte sich in Bergeborbeck im Finale der Damen 60 gegen die Stuttgarterin Katalin Böröcz mit 6:4, 6:4 durch.

Alexander Mühler spielt künftig für den TC Borbeck. Foto: Dieter Meier

Nach den Erfolgen von Claudia Alkan und Sonja Vogt an den ersten Turniertagen waren in Maris Rozentals und Alexander Mühler zwei weitere Essener erfolgreich. Rozentals, seit fünf Jahren in den Diensten des zweimaligen Deutschen Vereinsmeisters TuS 84/10, gab in seinen vier Begegnungen in der Altersklasse 60 insgesamt nur acht Spiele ab. Im Finale setzte er sich gegen den Bredeneyer Robert Hood glatt mit 6:0, 6:3 durch.

Damen-65-Finale auf einem sehr hohen Niveau

Alexander Mühler, vor 2016 für den ETB in der Bundesliga 30 aktiv, kehrt nach Essen zurück. Er wird in der kommenden Saison gemeinsam mit Mirco Heinzinger (vom TC Bredeney) den Borbecker TC in der Niederrheinliga verstärken. Auf seinem Weg ins Endspiel schaltete Mühler bei den Herren 45 den ehemaligen Davis Cup-Spieler Tomas Behrend 6:4, 5:7, 6:4 aus.

Essen Fünf Essener Titelträger Elf Vertreter aus dem Verband Niederrhein sicherten sich in den Einzel-Konkurrenzen den Titel. Fünf Titelträger spielen für einen Essener: Jens Jansen (Moers), Mathias Schramm (Wuppertal), Alexander Mühler (Borbecker TC), Maris Rozentals (TuS 84/10), Hans-Joachim Singhoff (Hilden), Katharina Jacob, Claudia Alkan (beide ETB), Sonja Vogt (TC Bredeney), Helga Nauck (Krefeld), Jutta Bökmann (TC Rheinstadion) und Irmgard Gerlatzka (TC Schiefbahn).

Wilfried Siwitza (TIG Heegstraße) unterlag im Endspiel der Herren 70 dem an Position eins gesetzten Bayern Alfred Boeckl 3:6, 3:6. Auf einem sehr hohen Niveau stand das Finale der Damen 55 zwischen den Top-Gesetzten Susanne Veismann (Hannover) und Helga Nauck (Krefeld). Veismann war trotz starker Leistung gegen die Weltmeisterin aus Krefeld chancenlos. Die unterlegene, ehemaligen Spitzenspielerin des Etuf zog aber ein faires Fazit: „Ein verdienter Erfolg für Helga.“ Übrigens war dieses Endspiel das Duell einer gelernten Tennisspielerin gegen eine ehemalige Leichtathletin.