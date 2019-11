Fußball Oberliga ETB will eine starke Hinrunde erfolgreich abschließen

Essen. Zum letzten Hinrundenspiel empfängt der ETB den 1. FC Kleve. Mit einem Erfolg könnten die Schwarz-Weißen die Hinrunde auf Rang fünf beenden.

Am Sonntag empfängt der ETB den 1. FC Kleve zum letzten Hinrundenspiel (14.15 Uhr, Stadion am Uhlenkrug). Diese könnten die Schwarz-Weißen sogar mit einem Platz in den Top fünf beenden.