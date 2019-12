ETB verliert in letzter Sekunde 2:3 - SVS siegt mit 1:0

Essen. Licht und Schatten beim ETB und Schonnebeck: Während die Schwarz-Weißen gegen Kleve mit 2:3 verlieren, gewinnt Schonnebeck in Cronenberg mit 1:0.

Nach einer hitzigen Schlussphase unterliegt der ETB Schwarz-Weiß dem 1. FC Kleve mit 2:3. Eine Niederlage in letzter Sekunde. Schließlich hatten die Klever nach einer Ecke erst in Minute fünf der Nachspielzeit durch Sebastian van Brakel den Siegtreffer erzielt. Danach pfiff Jan Oberdörster die Partie ab. „Das war natürlich bitter für uns“, haderte ETB-Trainer Ralf vom Dorp hinterher sichtlich. Aber erst einmal der Reihe nach. Malek Fakhro, der Torjäger vom Dienst am Uhlenkrug, brachte die Schwarz-Weißen mit einem Doppelpack innerhalb drei Minuten in Führung, beide Male jeweils auf Vorlage von Athanasios Tsourakis.