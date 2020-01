ETB Miners haben in Recklinghausen nichts zu bestellen

Es war die 18. Niederlage im 19. Spiel: Auch im Derby bei Citybasket Recklinghausen stand Basketball-Erstregionalligist ETB Wohnbau Miners am Ende mit leeren Händen da, das Team von Interimstrainer Björn Barchmann musste sich deutlich mit 67:90 geschlagen geben. Ein Ergebnis, das darüber hinweg täuschen mag, dass die Essener die Party im Vest durchaus über weite Strecken hatten ausgeglichen gestalten können.

Schwaches Auftaktviertel verhagelte früh den Abend

Das zweite und dritte Viertel (22:19 und 23:22) entschieden die Miners sogar knapp für sich. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt war der ETB schon lange Zeit auf der Verliererstraße unterwegs, ein schwaches Auftaktviertel mit eben solchen Wurfquoten verhagelte den Schwarz-Weißen früh einen Abend, an dem vielleicht etwas mehr drin gewesen wäre.

Doch das 12:31 nach den ersten zehn Minuten bedeutete eine viel zu große Hypothek, Recklinghausen ließ mit diesem komfortablen Vorsprung nichts mehr anbrennen. „Wir haben unsere Würfe nicht getroffen, das hat Citybasket am anderen Ende des Feldes gnadenlos bestraft“, so Björn Barchmann nach dem Spiel konsterniert. Recklinghausen kam nach 40 Minuten auf eine stolze Quote von 47,8 Prozent von Downtown - die Basis hierfür wurde im ersten Viertel gelegt.

ETB ließ die angemahnte Konstanz vermissen

Der ETB ließ dagegen die von Barchmann im Vorfeld angemahnte Konstanz diesmal direkt in diesen ersten Minuten vermissen. Eine erneut starke Leistung von Chris Alexander (23 Punkte) war da nicht genug, um Verpasstes aufzuholen. Auch nicht die 13 Punkte von Michael Möbes. Und auch nicht ein tolles Spiel von Zweit-Regionalliga-Akteur Simon Obi, der am Ende auf sieben Punkte kam – dessen krachender Dunk aber auch kaum mehr als eine Randnotiz an diesem Abend bleiben sollte (statt Signal zu einer fulminanten und erfolgreichen Aufholjagd).

Und so stehen die Miners eben genau dort - abgeschlagen am Tabellenende. Der schon seit Wochen und Monaten praktisch besiegelte Abstieg in die Zweite Regionalliga wird nun auch immer mehr theoretisch untermauert: Sechs Siege haben die Miners Rückstand auf das rettende Ufer - bei nur noch sieben ausstehenden Spielen.

Citybasket - Miners 90:67 (50:34)

ETB: Alexander (23), Michael Möbes (13), Bakkali (8), Obi (7), Moukas (5), Hamad (4), Broer (4), Plescher (3), Beckmann.

Die Viertel: 31:12, 19:22, 22:23, 18:10.