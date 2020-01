ETB Miners blicken nach erstem Erfolgserlebnis nach vorn

Siege tun immer gut. Unabhängig von Zahlen und Statistiken, die sich beim Basketball-Erstregionalligisten ETB Wohnbau Miners nicht mehr ausreichend anpassen lassen. Die Essener werden absteigen. Das steht fest, dennoch ließe sich aus Erfolgserlebnissen – die Miners erlebten beim 99:91 in Haspe das erste Glücksgefühl in dieser Saison überhaupt – Kraft und Motivation ziehen für weitere Aufgaben.

Und genau dies wollen die Essener tun. „Wir wissen, dass es speziell gegen die Topteams der Liga schwer wird, etwas zu holen“, so Interimscoach Björn Barchmann. „Aber ich glaube schon, dass wir noch Spiele gewinnen können. Das hat die Partie gegen Haspe gezeigt.“

Automatismen haben recht gut funktioniert

Allen voran im zweiten Viertel beim Stand von 99:91 ließen die Miners aufblitzen, was sie im Stande sind zu leisten. „Wir haben an Automatismen gearbeitet, gerade auch an Laufwegen ohne Ball. Das hat sehr gut funktioniert“, ergänzt Barchmann: „Wir waren mit Ausnahme von Jari Beckmann endlich komplett und ein wenig ausgeruht. Das hat viel ausgemacht.“

Vertrag mit Yannik Tauch wurde bereits aufgelöst. Foto: Michael Gohl

Warum sich der ETB allerdings weiter im freien Fall befindet, wurde in Hagen-Haspe ebenfalls deutlich. Mit einem schrecklichen dritten Viertel brachten die Essener den Gastgeber zurück ins Spiel - immerhin ohne Folgen. „Da hat man die Verunsicherung gemerkt, die von einer Mannschaft schnell Besitz ergreift, wenn sie noch nicht viel zu feiern hatte“, erklärt Barchmann. „Wie wir im Schlussviertel reagiert haben, war klasse. Darauf müssen wir aufbauen.“

Barchmann würde gern Trainerposten im Januar übergeben

Gerne aber auch ohne ihn an der Seitenlinie. Björn Barchmann, seit der Trennung von Trainerin Iria Romaris nicht nur Sportlicher Leiter sondern auch Interimscoach, möchte seinen Trainerposten im Januar abgeben. Ein Nachfolger wird mit Hochdruck gesucht, weitere Gespräche mit Kandidaten stehen in den kommenden Tagen an.

Schon jetzt nicht mehr mit dabei ist Yannick Tauch. Sowohl unter Romaris als auch unter Barchmann war der Hoffnungsträger nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Beide Seiten einigten sich nun auf eine Vertragsauflösung, Tauch erhält so die Möglichkeit, sich woanders für mehr Einsatzminuten zu empfehlen.