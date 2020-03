ETB erleidet in Straelen erneut späten Rückschlag

Straelen. Erneut verlor der ETB durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Mit 1:2 musste sich die vom Dorp-Elf Spitzenreiter SV Straelen geschlagen geben.

Der ETB hat den nächsten Rückschlag kurz vor Ende einer Partie erlitten. Beim Tabellenführer SV Straelen unterlagen die Schwarz-Weißen mit 1:2. Kaito Mizuta erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für den designierten Regionalligisten.

„Es ist bitterböse, wenn man am Schluss so verliert“, ärgerte sich ETB-Trainer Ralf vom Dorp, dessen Mannschaft sich das 0:1 wieder einmal aus einer Standardsituation gefangen hat. „Wir haben uns abermals nicht belohnt für einen wirklich couragierten Auftritt und sind abermals in der Schlussphase bestraft worden. Das darf uns auf Dauer nicht mehr passieren.“

Chancenplus bei den Schwarz-Weißen

Schließlich war das Chancenplus deutlich aufseiten der Essener. Für sie traf übrigens Marvin Ellmann, der sich am Saisonende dem Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter anschließt. Er verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Malek Fakhro. „Der war auch berechtigt“, meinte Vom Dorp, der seiner Mannschaft ein gutes Spiel attestierte. „Die Leistung war über 90 Minuten top. Wir haben alles rausgehauen, was wir konnten, aber es nützt nichts, wenn wir unsere Torchancen nicht verwerten.“

Wieder ein Gegentreffer in der Schlussphase

Das wollen sie am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Cronenberg natürlich besser machen. Schließlich habe man dort nach der Hinspielniederlage noch eine Menge gut zu machen. Vom Dorp: „Aber erst einmal müssen wir das hier verarbeiten. Wir haben zwei Spiele hintereinander in der Schlussphase abgegeben. Das ist natürlich hart.“

ETB: Gröger - Riebling, Voß, Fechner, N. Wolters - Walkenbach, Mumcu, Pöhlker, Sahin (68. Ellmann) - Tsourakis, Fakhro.

Tore: 1:0 Funk (50.), 1:1 Ellmann (85.), 2:1 Mizuta (90.+2).

Zuschauer: 210.