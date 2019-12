ETB-Coach vom Dorp warnt vor Union Nettetal

Für den ETB Schwarz-Weiß steht am Sonntag das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Und gerade am Uhlenkrug besteht Wiedergutmachungsbedarf. Schließlich hat die Mannschaft von Trainer Ralf vom Dorp die vergangenen beiden Heimspiele verloren. Und gerade das 2:3 in buchstäblich letzter Sekunde gegen den 1. FC Kleve tat den Verantwortlichen in der Nachanalyse weh: „Wir haben das Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben. Wir müssen lernen, auch bei einer guten Führung die Konzentration hochzuhalten“, so vom Dorp über die Gegentreffer. „Viele Fehler waren auf fehlende Konzentration und Spannung zurückzuführen.“

Gegner ist nun Union Nettetal. Ein Verein, den vom Dorp aus Landesliga-Zeiten beim SC Velbert noch gut kennt: „Sie waren damals unser Hauptkonkurrent. Ich bin drauf gefasst, aber wir werden uns in erster Linie auf uns konzentrieren und nicht nur auf den Gegner reagieren.“

Das Hinspiel gegen den Tabellen-16. konnten die Essener mit 3:0 für sich entscheiden. Vom Dorp mahnt dennoch: „Wir dürfen sie nicht nur auf die Platzierung herunterreduzieren. Ich bin überrascht, dass sie nicht deutlich mehr Punkte haben. Wenn die alles auf den Platz bringen und wir nicht, werden wir Probleme kriegen. Das haben wir schon in Cronenberg zu spüren bekommen.“

Dort unterlag der ETB gegen den damals noch punktlosen Letzten mit 1:3. Verzichten muss van Dorp weiterhin auf Sebastian Michalsky (Rücken) und Leotrim Kryeziu (Zehenbruch). Malek Fakhro wurde nach seiner Roten Karte gegen Kleve für vier Wochen gesperrt.