Essens Schwimm-Asse sind in ihrem Ehrgeiz nicht zu bremsen

Berlin. Die SG Essen gewann bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Berlin achtmal den Titel, hinzu kamen sechsmal Silber und einmal Bronze.

„Ich bin echt zufrieden“, sagt Nicole Endruschat, Cheftrainerin vom Bundesstützpunkt in Rüttenscheid. Und so wie es klingt, kann es nur gut gelaufen sein. Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin gewannen die Schwimmerinnen und Schwimmer von der Startgemeinschaft Essen (SGE) acht Titel, holten sechsmal Silber und einmal Bronze. „15 Medaillen in der offenen Klasse - das ist großartig und konnte man so nicht erwarten“, schwärmt der SGE-Vorsitzende Bernhard Gemlau.