Essen. Essener Stadtauswahl ist gewählt. Rund 2600 User beteiligten sich beim Voting im Internet. Duell auf der Margarethenhöhe steigt am 17. Januar.

Essener Stadtauswahl steht: Allstars fordern Tusem heraus

Einmal im Jahr haben die Essener Handball-Fans ganz sicher ihren Spaß, egal, mit welcher Mannschaft sie es halten. Wenn die AllbauAllstars auf der Margarethenhöhe den Zweitligisten Tusem Essen herausfordern, fühlen sich alle gut unterhalten. So richtig ernst nimmt das Duell freilich niemand, weil auch einige „taktische Varianten“ eingebaut werden, was aber den Ehrgeiz der Akteure nicht schmälert. Es wird gespielt und es fallen mitunter herrliche Tore - und das alles für einen guten Zweck. Am Freitag, 17. Januar, steigt die 9. Auflage des AllbauAllstar Games (20 Uhr).

Essen Das „Allbau Allstars-Team“ im Überblick Torwart: Alexander Holländer (MTG Horst), Maurice Schubel (GW Werden). Rechtsaußen: Markus Prevolnik (Winfr. Huttrop), Jesko Hünselar (SG Überruhr). Rückraum rechts: Max Reimann (SG Überruhr), Sven Parr (MTG Horst). Rückraum Mitte: Simon Stempel (Winfr. Huttrop), Marvin Leisen (Kettwiger SV). Rückraum links: Florian Reimann (SG Überruhr), Thomas Kortmann (Winfr. Huttrop/ verletzt), Gerrit Meier (SG TuRa Altendorf). Linksaußen: Jonas Graef (SG Überruhr), Younes Ait-Harma (HSG Am Hallo). Kreis: Felix Reiners (HSG Am Hallo), Fabian Deckwitz (MTG ).

Tusem-Trainer betreuen die Allstars

Die Stadtauswahl, die an diesem Abend von den Tusem-Trainern Jaron Siewert und Michael Hegemann betreut wird, hat ihren Namen wahrlich verdient. Die Essener Handball-Vereine konnten ihre Kandidaten selbst bestimmen, insgesamt 55 Spieler wurden vorgeschlagen, die sich im Internet zur Wahl stellten. Dass sich rund 2600 User an diesem Voting beteiligten, zeigt, wie populär diese Veranstaltung ist.

Durchgesetzt haben sich: Alexander Holländer, Fabian Deckwitz, Sven Parr (jeweils MTG Horst), Maurice Schubel (GW Werden), Markus Prevolnik, Simon Stempel (jeweils DJK Winfried Huttrop), Jesko Hünselar, Max Reimann, Jonas Graef, Florian Reimann (jeweils SG Überruhr), Younes Ait-Harma, Felix Reiners (jeweils HSG Am Hallo), Gerrit Meier (SG Tura Altendorf) und Marvin Leisen (Kettwiger SV).

Felix Reiners bekommt die meisten Stimmen

Kreisläufer Felix Reiners vom Bezirksliga-Spitzenreiter HSG Hallo erhielt mit 401 Klicks die meisten Stimmen. Pech hatte hingegen Thomas Kortmann vom Bezirksligisten Winfried Huttrop. Der linke Rückraumspieler wurde zwar gewählt, ist aber verletzt, so dass er vom Drittplatzierten Gerrit Meier (SG TuRa Altendorf) ersetzt wird. Das Endergebnis im Detail ist auf der Seite allbauallstargame.de zu finden.

Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter wieder zwei Wildcards vergeben: eine geht an Mit-Organisator Florian van Rheinberg und eine an Daniel „Shneezin“ Schneider (32), besser bekannt als erfolgreicher Musikkünstler der 257ers aus Kupferdreh, die schon europaweit erfolgreiche Hits wie „Holz“ und „Holland“ hatten. Schneider war auch im vergangenen Jahr bereits dabei und erzielte immerhin vier Tor.

Erlös der Veranstaltung geht an Storp9

Die Handballerinnen kommen ebenfalls zum Zug. Um 18 Uhr trifft Regionalligist SG Überruhr auf den Drittligisten TV Aldekerk.

Die Allbau und der Tusem hoffen natürlich wieder auf eine volle Halle, denn der Erlös der Veranstaltung geht an Storp9, den Stadtteiltreff im Essener Südostviertel. Im vergangenen Jahr konnten dorthin immerhin 8100 Euro überwiesen werden. Auch beim Rahmenprogramm haben sich die Organisatoren wieder etwas einfallen lassen. Unter anderem haben Zuschauer die Möglichkeit, mit einem Wurf 200 Euro zu gewinnen.

Eintrittskarten gibt es in der Tusem-Geschäftsstelle (Steile Str. 50), im AllbauKundencenter (Kastanienallee 25) und in Storp9 (Storpstr. 9). Erwachsene zahlen 6 €, Studenten, Auszubildende und Kinder 3 €.