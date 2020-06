Essener Oberligist FC Kray verlängert mit Amin Ouhaalou

Essen. Der FC Kray hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Linksverteidiger Amin Ouhaalou bleibt dem Verein treu.

Linksverteidiger Amin Ouhaalou, der im Winter von den Sportfreunden Niederwenigern in die KrayArena wechselte, bleibt dem Oberligisten FC Kray auch in der neuen Saison erhalten.

Der FC Kray und der 21-Jährige einigten sich nun auf eine Verlängerung des Vertrages.

Ouhaalou Will sich im Team etablieren

„Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Amin einigen konnten. Er wird den Konkurrenzkampf auf der Position des linken Verteidigers anheizen“, zeigt sich der Sportliche Leiter Mario Salogga zufrieden mit der Vertragsverlängerung von Ouhaalou.

„Aufgrund meiner Sperre und der Coronakrise konnte ich leider kein Pflichtspiel für den FC Kray bestreiten und war nach der Hinrunde so gut wie gar nicht mehr präsent in der Oberliga. Für mich stand fest, dass ich bleiben wollte. Ich habe bei meinem Wechsel im Winter nicht vor gehabt, ein halbes Jahr später wieder meine Koffer zu packen“, so Amin Ouhaalou, der weiter ausführt: „Mein persönliches Ziel ist es, in der nächsten Saison ein gestandener Spieler zu werden und der Mannschaft dabei zu helfen die Ziele zu erreichen.“