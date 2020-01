Essen. Ruderer vom Baldeneysee will sich in Portugal für Deutschland-Achter qualifizieren. Dreimaliger Weltmeister hat ersten Schritt bereits gemacht.

Der Fokus ist längst auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio gerichtet, sie sind der absolute Höhepunkt in diesem Jahr. Auf dem Weg dorthin fallen in den nächsten Tagen im Rudersport die ersten Entscheidungen: Wer wird sich qualifizieren? Der Essener Jakob Schneider vom Ruderklub am Baldeneysee zählt zu den heißen Kandidat.

Natürlich ist die Teilnahme auch Schneiders großes Ziel. Dreimal in Folge wurde der 25-Jährige mit dem Deutschland-Achter Weltmeister. In diesem Jahr soll ihm nun der ganz große Wurf gelingen. Ob der 1,98-m-Hüne wieder im Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes sitzen wird, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.

Erster Test auf dem Ergometer ist positiv verlaufen

Den Auftakt der sportlichen Auslese machte Ende der vergangenen Woche eine Testreihe im Bundesstützpunkt in Dortmund, wo die Mitglieder vom Team Deutschland-Achter ihre Leistungsfähigkeit auf Ruderergometer beweisen mussten. Es galt, virtuelle 2000 Meter zu bewältigen und dabei möglichst weit unter der Sechsminutenmarke zu bleiben. So das Qualifikationskriterium.

Jakob Schneider, der wegen der Olympia-Vorbereitung an der Ruhr-Uni in Bochum ein Pausensemester einlegt hat, löste diese erste Aufgabe bravourös. Die Uhr blieb bei 5:54,4 Minuten stehen, was für den RaB-Ruderer persönliche Bestzeit ist. „So allmählich spüre ich so eine Art Routine bei dem Test, aber es befreit auch, wenn man es hinter sich gebracht hat“, atmete der RaB-Ruder auf.

Jakob Schneider auf dem Weg zum Training bei der WM 2019 in Linz. Foto: Detlev Seyb

Entscheidung über die Besatzung fällt in Portugal

Der Test machte aber auch deutlich, wie eng es zugeht im Kampf um einen Rollsitz im nationalen Flaggschiff, denn bis auf einen Athleten blieben sie alle aus dem Kader unter der magischen Marke.

Am vergangenen Sonntag besuchte Jakob Schneider noch kurz seinen Heimatverein am Baldeneysee, am Nachmittag ging dann der Flieger in Richtung Lissabon. Das Team Deutschland-Achter flüchtet vor den winterlichen und unfreundlichen Wetterverhältnissen nach Portugal. Auf der Regattastrecke in Montemor-o-Velho hofft Bundestrainer Uwe Bender auf gute und faire Bedingungen, um in dieser Woche den Kleinboottest als weiteres Selektionskriterium zu absolvieren.

In den vergangenen Jahren dreimal Weltmeister geworden

Gemeinsam mit dem Krefelder Laurits Follert bildet Schneider ein Gespann, das sich im Zweier ohne Steuermann in zwei Ausscheidungsrennen möglichst weit vorn platzieren muss, um beim Bundestrainer weitere Punkte zu sammeln. Grundsätzlich ist es aber ein Vorteil, dass der Essener in den vergangenen drei Jahren zur erfolgreichen Crew zählte. Das Team funktionierte in Rhythmus, Technik und Kraft. Aber es geht nicht nach Verdiensten, die aktuellen Leistungsparameter müssen in jedem Fall passen.

Gegen Ende der Woche soll die vorläufige Besetzung des Paradebootes stehen. Alle Kandidaten, die es nicht in den Achter geschafft haben, können sich aber um einen Platz im Vierer ohne Steuermann bewerben. Dieses Boot ist jedoch genauso wenig wie der Zweier ohne Steuermann noch nicht für Olympia qualifiziert. In beiden Kategorien muss sich Deutschland noch Mitte Mai bei der internationalen Qualifikationsregatta im schweizerischen Luzern beweisen.