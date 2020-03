Bereits am 31. Juli 2019 hatte Frank Schweissing vom TV Kupferdreh mit 1250 gespielten Einzeln innerhalb von sieben Monaten einen Weltrekord aufgestellt. Nun hat der 62-Jährige, auf das gesamte Jahr 2019 gerechnet, eine neue Marke gesetzt. Die Messlatte liegt jetzt bei 1724 Einzeln.

Dieser beachtliche Vielspielrekord wurde erst durch die vor drei Jahren ins Leben gerufene und inzwischen beliebte Turnierserie „andro-WTTV-Cup“ möglich. Die dort gebotenen Anreize und Möglichkeiten gestatten es, auch im unteren Leistungsbereich oft teilzunehmen und viele Spiele zu absolvieren. Allein dadurch konnte die erstaunliche Leistung überhaupt erst zustande gekommen. „Den Rekord anzustreben, daran hatte ich zuerst gar nicht gedacht. Doch dann verfestigte sich immer mehr die Idee, etwas Ungewöhnliches zu erreichen“, beschreibt der nach wie vor als Dozent für Industrieanlagen tätige Essener seine Motivation.

Gleich mehrmals in der Woche an der Platte

Fortan nutzte er jede Möglichkeit, gleich mehrmals in der Woche bei einem der Turniere zu starten und schreckte auch nicht davor zurück, an einem 48-stündigen Turniermarathon in Lünen mit mehr als achtzig Spielen teilzunehmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Startern, denen es um die Verbesserung ihrer TTR-Werte geht, hatte Frank Schweissing diesbezüglich keinerlei Ambitionen, denn „in vielen Spielen war der Leistungsunterschied so groß, dass die Erfolgschancen für mich sehr gering waren“.

Das ist kein Wunder, weil Schweissing im normalen Meisterschaftsbetrieb nur für die 5. Mannschaft des TV Kupferdreh in der 3. Kreisklasse an der Platte steht. Für sein Team bestritt er im Vorjahr lediglich elf Punktespiele mit sechzehn Einzeln. Damit wird auch deutlich, wie sehr die Rekordjagd im WTTV-Cup für den Tischtennis-Oldie, der erst vor fünf Jahren diesen Sport für sich entdeckte, im Vordergrund stand.

Rekordzahl um fast 500 Partien aufgestockt

Seine 1724 Einzel, die einem Durchschnitt von 4,7 Spielen pro Tag entsprechen, ist nun die neue Bestmarke, die noch einige Zeit Bestand haben dürfte. Die Rekordzahl aus dem Juli noch um noch fast 500 weitere Spiele aufzustocken, war nicht einfach. „Da die Turnierserie im Oktober endete, durfte ich bis zum Jahresende kaum ein Turnier auslassen“, erinnert sich Schweissing an diese Zeit, in der sonstige Interessen in seinem Leben zurückstehen mussten.

Überhaupt war nicht nur der zeitliche Aufwand für dieses ehrgeizige Unternehmen erheblich, denn neben einen ansehnlichen Betrag für Startgelder kommen etwa 40.000 Fahrkilometer zusammen. Keine Frage: Für jemanden, der seinen Sport mit 62 Jahren und nur als Hobby betreibt, ist das eine erstaunliche und ungewöhnliche Leistung. Über den Sinn einer solchen Rekordjagd kann man zwar unterschiedlicher Meinung sein, aber Respekt fordert sie auf jeden Fall ab.