Essen: Prince erzielt erstes Tor für ETB beim Testspielsieg

Essen. Essener Oberligist erzielt gegen SC Werden-Heidhausen früh die Führung und dominiert. Defensive Gastgeber machen ETB das Leben zeitweise schwer.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß gewann ein Testspiel beim Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen verdient mit 3:0 (2:0) und blieb vor knapp 100 Zuschauern im Werdener Löwental erstmalig in der Vorbereitung ohne Gegentreffer. Der ETB ging früh nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen durch Ferhat Mumcu in Führung (5.). Danach war die Elf vom Uhlenkrug spielbestimmend und traf kurz vor der Pause durch Prince Kimbakidila aus vier Metern zum 2:0 (43.). Es war sein erstes Tor für seinen neuen Verein.

ETB-Coach Ralf vom Dorp sah den ersten Durchgang so: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben ein frühes Tor erzielt und danach die Partie gegen einen defensiv eingestellten Gegner weitestgehend kontrolliert. Wir hatten viel Ballbesitz, mussten aber auch immer wieder viel Aufwand betreiben und eine hohe Passgenauigkeit ins Spiel bringen, um Lücken beim Gegner zu finden.“

In Hälfte zwei hat Druck nachgelassen

In der zweiten Halbzeit waren die Schwarz-Weißen nicht mehr so dominant, ließen hinten aber auch nichts anbrennen. Fünf Minuten vor dem Spielende traf der eingewechselte ETB-Youngster Alkan Celik zunächst aus 20 Metern nur die Latte, Robin Wolters drückte den Ball anschließend per Kopf ins Netz (85.).

„Nach der Halbzeit hat uns etwas der Druck gefehlt. Insgesamt war es sehr positiv, dass wir heute zum ersten Mal zu Null gespielt haben, aber man konnte auch sehen, dass wir unser Spiel nach vorn weiterentwickeln müssen, um letztendlich hoch mehr Torchancen kreieren zu können“, erklärte Ralf vom Dorp.

Tore: 0:1 Mumcu (5.), 0:2 Kimbakidila (43.), 0:3 R. Wolters (85.)