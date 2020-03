Essen: Oberligist FC Kray meldet den ersten Neuzugang

Fußball-Oberligist FC Kray den Offensivmann Ozan Simsek (22) vom Bochumer Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen verpflichtet. Es ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. „Ozan hat bei uns im Probetraining einige Einheiten absolviert und konnte uns überzeugen. Er hat einen guten linken Fuß und scheut auch die Defensivarbeit nicht“, sagt der Sportliche Leiter Mario Salogga.

In der Jugend war Simsek für die TSG Sprockhövel am Ball, absolvierte Simsek in seinem ersten Seniorenjahr sechs Partien für TuS Ennepetal in der Oberliga-Westfalen, ehe er im Sommer 2017 zu Concordia Wiemelhausen wechselte, für die er in 62 Partien in der Westfalenliga zum Einsatz kam.

„Der Kontakt zum FC Kray kam durch meinen Mitspieler Xhino Kadiu zustande, der früher für den FCK gespielt hat und auch heute noch einen guten Draht zum Verein hat“, sagt Simsek.