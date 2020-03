Essener Verbandsligist überrascht mit einem 18:18 bei Bergischen Panthern. SG Überruhr bleibt mit Heimsieg in Sichtweite zur Spitze.

Verbandsliga

HSG Berg. Panther II - MTG Horst 18:18 (9:8). Ein überraschender Erfolg der Horster beim Spitzenreiter und ein wichtiger Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt. Neben dem langzeitverletzten Maximilian Hebenstreit fielen auch Paul Griese, Felix Bajorat und TW Alexander Holländer aus. Nach einem schnellen 0:5-Rückstand (7.) kämpfte sich die MTG auf 5:4 (15.) heran, hatte jedoch weiter Probleme mit der aggressiven 6:0-Abwehr der Panther, die sich erneut auf 7:4 (19.) und 14:10 (40.) absetzten.

Die taktische Umstellung durch Coach Maik Paulus sowie das gute Aufbauspiel von Sven Parr zeigte Wirkung. Die Gäste gingen nach dem 15:15 in Überzahl 18:16 in Führung, kassierten jedoch nach technischen Fehlern in der 58. Minute noch den Ausgleich.

Trainer Paulus lobte die starke Abwehrleistung in Kombination mit Torwart Björn Heißenberg. Ein Sonderlob ging an Ivo Syperek: „Er ackerte unermüdlich im Angriff.“

Lars Kürten von der SG Überruhr prüft den Lintorfer Keeper Aaron Hallfeldt. Foto: Michael Gohl

Tore: Syperek (5), Kurowski, Delsing (je 3); Reketat, Mahr (je 2), L. Klingenberger, Deckwitz, Heißenberg.

SG Überruhr - TuS Lintorf 26:25 (14:12). Überruhr festigte durch den Erfolg gegen den Mitkonkurrenten den vierten Tabellenplatz und liegt damit weiter in Sichtweite zum Spitzentrio (Panther, Kettwiger SV, Bergischer HC). Es war das von Trainer Sebastian Vogel, der auf Robin Keller und Alexander Everts verzichten musste, prognostizierte schwere Spiel gegen den Tabellennachbarn. Seine Mannschaft lag zunächst meist knapp in Führung, konnte sich in der ersten Halbzeit jedoch nicht absetzen. Das änderte sich ab Mitte der zweiten Hälfte.

Beim 26:20 (52.) sah alles nach einem deutlichen Erfolg aus. Danach stellten die Gastgeber jedoch ihre Torproduktion ein. Die Gäste erzielten 56 Sekunden vor dem Ende den Anschlusstreffer und machten die Begegnung noch einmal spannend. SGÜ-Coach Sebastian Vogel war nur mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir hatten den Gegner über weite Strecken gut im Griff, ohne vollends zu überzeugen. In den letzten zehn Minuten haben das Spielen eingestellt.“

Tore: Lepper (8), Kürten (7), Gregory, Onnebrink (je 3), Eller (2), Thomas, N. Birkenstock, Skolik.

Landesliga

Die Begegnung zwischen den Tabellennachbarn VfR Mülheim Saarn und GW Werden musste aufgrund technischer Hallen-Probleme verlegt werden.

SG Überruhr II - TuS Lintorf II 25:25 (14:13). Überraschender Punktgewinn für die SGÜ gegen den Liga-Favoriten. Nach dem Wechsel führten die SGÜ noch 23:19 (50.), geriet dann mit 24:25 (59.) in Rückstand. Den Ausgleich erzielte Lukas Tholen per Siebenmeter.

Tore: Tholen (7), Steinhauer, Siepmann (5), Thomas (4), Schulte (2), Ota, Huenselar.

TV Cronenberg steckt in akuter Abstiegsnot nach der Heimniederlage gegen Ratingen: r. Patrick Neuburg (TVC). Foto: Michael Gohl

TV Angermund II - SG TuRa Altendorf 24:26 (12:14). Mit dem vierten Sieg setzten die Altendorfer ihre Erfolgsserie fort. Nach einem 0:2-Rückstand war der gehaltene Siebenmeter von Jörg Schäfer der Weckruf für die Gäste. Bis zum 17:17 (40.) blieb das Spiel ausgeglichen. Mit einem 7:2-Lauf zum 24:19 (50.) sorgte Tura für die Entscheidung.

Tore: Schmitt (7), Ende, Glöckner, Wodetzki, Wanner (je 4), Siebert (2), Wienholt.

HSG Gerresheim 04 - DJK Altendorf 09 24:17 (11:10). Eine ausgeglichene erste Halbzeit in der die Altendorfer allerdings nur einmal mit 7:6 (21.) in Führung lagen. Entscheidend für die deutliche Niederlage waren die Verletzungen von Simon Godde und Simon Wickhorst, die nach dem Wechsel nicht mehr antreten konnten.

TV Cronenberg - TV Ratingen II 27:33 (12:14). Nach der Niederlage im Kellerduell wird es eng für den Tabellenletzten. Die Entscheidung war beim 21:29 (52.) gefallen. „Die Rückkehr von Tobias Immel konnte uns auch nicht helfen. Wir haben keinen Zugriff in der Abwehr gefunden“, so Trainer Lars Francke.

Tore: Jatzkowski (8), Meis, Immel (je 4), D. Neuburg, Sonnenberg, Busley, P. Neuburg (je 2), Sudheimer, Jacobsen, Freund.