Essen-Kray startet am 3. Januar in die Wintervorbereitung

Mit einem 3:2-Auswärtssieg beim SC Union Nettetal hatte sich der Essener Fußball-Oberligist FC Kray Mitte Dezember in die Winterpause verabschiedete. Im neuen Jahr rollt bei der Mannschaft Trainer Philip Kruppe dann am ersten Januar-Wochenende wieder der Ball.

Nach einer ersten Indoor-Trainingseinheit am 3. Januar starten die Krayer einen Tag später um 10 Uhr bei der Hallenstadtmeisterschaft am Hallo. Gegner in der Qualifikationsgruppe 1 sind Kreisliga-A-Spitzenreiter RuWa Dellwig sowie BV Altenessen (Kreisliga B) und DJK Wacker Bergeborbeck (Kreisliga C).

Ab Dienstag, 7. Januar, startet die Mannschaft dann in die Vorbereitung auf die Restrunde in der Oberliga. Dort geht es für den Tabellensiebten am 9. Februar wieder los gegen den Zwölften TVD Velbert.

Termine der Testspiele (Änderungen möglich)

Do., 16. Jan.: FC Kray - DSC Wanne Eickel (19 Uhr, Buderusstr.)

Do., 23. Jan.: FC Kray - SpVgg Steele 03/09 (19 Uhr, Buderusstr.).

So., 26. Jan.: FC Kray - TSG Sprockhövel (15 Uhr, s.o.)

Do., 30. Jan.: FC Kray - Vogelheimer SV (19 Uhr, s.o.)

So., 2. Febr.: FC Kray - SV Hohenlimburg (15 Uhr, s.o.)